馬斯克澄清「收購曼聯」升幅僅淨2%　可能仲有手尾跟...

口水多多的全球首富馬斯克又有新「搞作」，今早於社交平台揚言要收購英超球隊曼聯。但在數小時後馬斯克再次「反口」，清澄自己只是講笑，強調無意收購任何體育隊伍。

不過，馬斯克舉動亦令紅魔鬼頓時成為財經界焦點；周三美股盤前一度升近15%，而馬斯克清澄後升幅逐漸收窄，開市後僅升2%。

然而，作為曼聯主要股東的格拉沙家族則對事件持開發態度，消息人士稱，「他們願意出售小部分股份」。

事實上，馬斯克一直以來在社交平台非常活躍，但貼文經常引起爭議，亦難以判斷他是說笑還是認真。

他可能認為自已「收購曼聯」的笑話顯而易見，不過監管機構則對所有收購消息的態度均十分嚴肅。例如在2018年，馬斯克曾於社交媒體上表示，將以每股420美元的貨格私有化其電動車公司特斯拉，事件被美國證券交易委員會(SEC)認定為「欺詐」投資者事情，隨後被SEC起訴，投期涉嫌「證券欺詐」。

雖然雙方最後達成和解，惟馬斯克被罰款2,000萬美元，他亦辭去特斯拉行政總裁一職。可見，馬斯克這個「笑話」，可能仍有手尾...