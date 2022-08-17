【產經評論】中美博弈主賽道　科技轉型無退路

世界兩強博弈愈益激烈，美國正全方位圍堵中國科技突破。過去十多年中國享受消費科技的高速發展，造就了可觀的財富，可這種利用數碼科技不斷衍生的商業模式，助長的是搵快錢的心態，無助於發展核心關鍵技術，長遠更造成種種社會問題。故見過去兩年中國致力推動科技轉型，整治消費科技產業，引導社會資源投入機械、精密加工和半導體等戰略產業的發展，強化深度科技和工業技術的實力，這也在在說明科企整改風潮，還有好長的路要走。

雖然中國在全球主流和成熟制式晶片領域坐擁重要位置，惟在先進晶片開發上，仍備受美國的技術圍堵打壓。美國落實的《晶片法案》，就正是要限制美國和使用其技術的企業在華投資，更擬擴大禁售先進半導體設備出口中國，總之無所不用其極。中國在這場「晶片之戰」中被「卡脖子」的艱難處境，如人飲水，冷暖自知。

過去十多年，中國科技不是沒有發展，惟向消費科技領域傾斜。科技巨企市值曾在全球上市公司市值排行榜上名列前茅，其商業模式更不斷延伸至金融、教育等不同的領域，吸引大量人才和資金搵快錢、錢搵錢！可這種風潮終隨2020年11月螞蟻集團滬港上市計劃被叫停而逆轉，緊接下來是一連串的監管整改風暴，科技巨企因反壟斷被罰巨款、被勒令整改，行業加強規範等等的消息不絕於耳。

表面上，中國似乎在自行毀掉最賺錢的行業，民營經濟亦隨即遇冷，但其實消費科技高速發展的背後亂象叢生，更助長搵短線快錢之風，需要長時間投入資源才能取得根本成果的製造技術、深度科技，完全未獲企業、人才和資金重視。長此下去，中國只會成為中美科技戰的「輸家」。明乎此，當理解為何中國無懼經濟冷鋒，堅持徹底推動科技轉型。

繼治理壟斷市場行為和金融科技等跨行業亂象之後，近日傳來監管目標已擴大至科企的演算法和數據處理等範疇，這被視為關乎科企盈利能力的商業秘密，但實際上更關乎用戶私隱安全和社會利益。美國2016年發生的「劍橋分析事件」(英國諮詢公司劍橋分析公司在未經Facebook用戶同意的情況下，獲取數百萬用戶的個人數據，主要用於政治廣告，被視為影響英國2016年脫歐公投和美國2016年總統大選結果)，就足以反映演算法失控可以對社會帶來極大的影響，美國國會亦在尋求加強對科企內容演算法的監管，中國這一着自然亦不讓人意外。

藉着科技轉型，放慢其他領域創新的步伐，集中引導資本與人才等資源，支持全面強化製造業實力，實現科技自主自強，是中國的目標，說到底就是關係到中美經濟戰。這個過程不可能在短時間內帶來效益，科企放任發展賺取暴利的日子不再，重磅板塊由升市火車頭變成跌市負累，也難免會制約資本市場表現。可面對美國的挑戰，中國並沒有選擇的餘地，得決心捱過苦日子。作為投資者，也得認清大局，接受現實，別心存僥倖或作無謂的猜想。