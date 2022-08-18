東方日報B1：騰訊收入跌 上市後首次

中國經濟轉差，加上遊戲行業的監管逆風仍未過去，騰訊控股（00700）今年第二季收入按年跌3.05%至1,340.34億元（人民幣•下同），為上市18年多首度倒退，惟節流策略似乎奏效，反映核心業務表現的非國際財務報告準則（non-IFRS）經調整純利按年僅跌17.33%至281.39億元，顯著優於市場預期。管理層亦表示，就算宏觀環境未有改善，之後幾季仍有望回復盈利增長。

該企美國預託證券（ADR）周三早段折合報304.31港元，較港收市價升0.36%。主席馬化騰表示，上季已主動退出非核心業務，收緊營銷開支，削減運營費用，之後將聚焦提升業務效率及增加新的收入來源。「提升業務效率」第一步應該是「大信封」，事關該企僱員上季減少5,498人或4.73%。首席戰略官James Mitchell表示，減成本措施已在上半年初見成效，可望重拾盈利按年增長。

他又指，公司出售美團（03690）持股的消息不準確，謂當前集團的股價遭低估，續以自由現金流回購及派息等回饋股東，間接否認坊間揣測騰訊靠出售投資「回血」。總裁劉熾平稱，互聯網行業監管已見曙光，如今年沒全新法規出台、監管開始重新批出遊戲版號等。

業績方面，騰訊上季表現最惡劣的列帳分部，當屬與經濟表現最相關的網絡廣告，收入按年倒退18.37%至186.38億元，反映互聯網服務、教育及金融領域需求明顯疲軟，4、5月受衝擊較大，惟部分被合併搜狗所帶來的廣告收入所抵銷。

廣告需求低迷不難理解，問題是內地疫情升溫未有提振過去爆發式增長、近乎「印錢」的遊戲業務。隨着內地對遊戲版號的審批愈來愈手緊，馬化騰也在業績公告中坦言，本土遊戲業務面臨一系列過渡性挑戰，包括大型遊戲發布數量下降、用戶消費減少、限制未成年人打機，拖累上季內地遊戲收入按年跌1%至318億元，連《王者榮耀》收入也下滑。

更甚者，被視為未來增長潛在動力的國際遊戲業務，正面對玩家恢復線下活動，「消化後疫情時代的影響」，收入按年下跌1%至107億元，撇除匯率變動也只是「大致穩定」，其中《PUBG Mobile》等收入下滑，幸有《VALORANT》及《夜族崛起》幫補。

社交網絡方面，上季收入按年勉強增長不足1%，主要是音樂直播及遊戲直播收入減少之際，視頻號直播服務及數碼內容訂購服務收入有增長，問題是視頻號直播相關的收入分成與電競製作成本、伺服器與頻寬成本一同上漲。

近年另一增長引擎─金融科技及企業服務，收入亦僅422.08億元，按年增長為單獨列帳後首度低於1%，原因包括4、5月時疫情短暫抑制商業支付，企業服務收入則在縮減虧損項目中略降，強調聚焦高質量的收入增長，優先專注自研產品、減少虧損項目。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，上季騰訊經調整純利表現優於市場預期，但當前正面臨3大逆風─監管政策風險、經濟環境轉弱及同業競爭，按下半年經濟前景，業績或未「見底」，支持騰訊出售股權套現去減低監管風險、獲得資金尋找新的收入增長引擎。以騰訊估值與其他科網股一樣跌至低位，值得買入作中長線投資。