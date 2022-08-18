美股收市受挫　納指跌164點

美國股市周三(17日)受挫，道指收報33,980點，跌171點或0.5%；標指收報4,274點，跌31點或0.72%；納指收報12,938點，跌164點或1.25%。

美國聯儲局公布上次議息會議紀要，指該局官員認為可能有必要地收緊貨幣政策，預期加息周期將會持續，但加息步伐相信將在某個時候放緩，主要視乎經濟數據表現。

該紀要指出，與會的官員們一致認為，「幾乎沒有證據」表明通脹壓力正在消退，需要相當長的時間才能解決問題。該局官員們稱，近期通脹預期的數字與固守在2%的長期預期「一致」，並強調需求放緩將在降低通脹方面發揮重要作用。

有「美股大好友」之稱的沃頓商學院金融學教授西格爾(Jeremy Siegel)表示，美股在6月已經見底，料下半年走勢向好，惟若聯儲局年底將聯邦基金利率上調至4厘或以上，則美股或會迎來新一輪跌浪。

他解釋，為了對抗通脹，聯儲局在今年餘下3次的議息會議適合分別加0.5厘、0.25厘，以及0.25厘，但如果聯儲局最終選擇進取地加息0.75厘和兩次半厘，將會使金融環境過分收緊，股市將會受壓。

不過，他認為，若聯儲局注意到部分行業工資並沒有過分攀升、主要拉動通脹上升的樓價亦見回落，以及具前瞻性的大宗商品價格並未反彈等因素，意味通脹壓力正紓緩，當局毋須激進加息，惟投資者押注聯儲局下月將再大手加息0.75厘，反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場押注9月加息0.75厘機會為52.5%，餘下47.5%機會為加息半厘。

企業消息方面，繼零售商家得寶和沃爾瑪上季成績表做好後，連鎖超市Target業績卻令市場失望，截至7月30日止第二財季收入按年增3.48%至260.37億美元；純利按年大幅倒退89.92%，至1.83億美元，主因部分商品降價致盈利下降、運輸和員工成本上升，以及減少商品庫存對盈利造成打擊，其庫存按年約增36%，少過首季的43%升幅；經調整每股盈利39美仙。

與同業沃爾瑪有別，Target並未出現通脹對銷量的影響，旗下5個核心商品類別銷量均錄增長。該企重申全年財務指引，料收入達「低至中單位數」增長，下半年營運毛利率約6%，其股價收跌2.72%。

據報蘋果公司(Apple Inc.)正就首次在越南建立Apple Watch和MacBooks生產線進行洽談，其供應商立訊精密及富士康已經在越南北部地區展開試驗生產，逐步擴展中國以外的生產線，Apple股價收升0.88%。

數據方面，美國7月零售銷售按月無升跌，低過預期的0.1%；扣除汽車及汽油後，核心零售銷售按月增幅則達0.7%，勝市場預期的0.4%。