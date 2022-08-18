陳蓓敏：騰訊宜候低吸納
2022年08月18日 07:00
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美國中期選舉活動已正式白熱化，總統拜登先簽署削減通脹法案，隨後在未來數星期，前往全美各地進行演講，為其政黨站台。美國股市反覆做好。道指自年內低位反彈逾一成。年初高位約於36,799點，指數正向該點數進發。納指年內低位10,646，現今反彈逾23%，年初高位約15,832，能否向年初高位挑戰，拭目以待。
油價已從高位大幅回落，至近期合理水平86.5美元左右。印度股巿以抵六萬關口，向年初高位61,308邁進，由年中低位51,360，反彈逾17%。
港股表現不堪回首。騰訊(00700)公布上半年業績，收入跌1%，達2,695億元人民幣，純利跌53%，為420.3億元人民幣。從數據顯示，因第2季受疫情和大型遊戲發行量下降影響，道致營收表現弱。隨着國內復關和催谷經濟動力下，下半年業績有反彈空間。未來需留意大型遊戲批號發放訊息、增值服務業務和網絡廣告疫後表現。集團也有提及退出非核心業務，以集中資源在較佳收入業務發展。建議候低吸納，向上阻力位333元，向下支持位為285元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者及客戶持有騰訊。)