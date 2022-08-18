陳蓓敏：騰訊宜候低吸納

美國中期選舉活動已正式白熱化，總統拜登先簽署削減通脹法案，隨後在未來數星期，前往全美各地進行演講，為其政黨站台。美國股市反覆做好。道指自年內低位反彈逾一成。年初高位約於36,799點，指數正向該點數進發。納指年內低位10,646，現今反彈逾23%，年初高位約15,832，能否向年初高位挑戰，拭目以待。

油價已從高位大幅回落，至近期合理水平86.5美元左右。印度股巿以抵六萬關口，向年初高位61,308邁進，由年中低位51,360，反彈逾17%。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者及客戶持有騰訊。)