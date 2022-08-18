鄧建初：炒股模式起變化　恒指受壓難大升

美股走勢與香港股市呈現兩極化，前者一如初哥於五月初和周顯大師做節目時曾經指出，根據以往模式，加息初期，股市通常急跌後回升，一路加至金融市場受不了的時候才出現股災，果然一矢中的。

美股近期跌穿30,000心理關口位後，掉頭大反彈至上周五的33,761，幅度近4,000點，相距歷史高位僅3,000點，證明初哥所言非虛。不過反彈之速，令初哥亦大惑不解。萬種行情歸於市，只能相信市場走勢，切勿包拗頸，和市場作對，否則沽空美股而不肯輕微止蝕，往往最終捱不住煎熬，而在高位平掉淡倉。輕則金錢損失不菲，重則輸掉信心，往後要捲土重來，必然事倍功半。

自耶倫年代開始，美國聯儲局已非常着重公關技巧。每逢議息前，配合大行預測之有利條件，降低市場期望，於是公布後市場受落，股市多數上升。近期就算連續兩次大幅加息0.75厘，也阻礙不了美股持續反彈。現任聯儲局局長鮑威爾明言，會加息直至通脹受到控制為止，又放風明年或會掉頭減息。炒股票，是炒概念和展望將來，不是炒人所共知的過去消息。所以股價在高位，當公布利好業績時，多是「見光死」，反常地下跌居多，箇中原因當與「春江鴨」有關。手持重貨的大戶，往往會在股民搶入時大舉出貨，這便是炒股智慧術。

初哥憑圖表路線圖，市場心理及逆向思維，7月份於TG群組揀中上升股票之命中率高達87.5%。而8月至上周五，成績暫高於7月份命中率。根據浴缸理論，在圖表中未呈現轉弱時，於低位支持區入貨，贏面還是頗高的。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)