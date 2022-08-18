道指跌171點　比特幣挫逾2%

●踏入亞洲時段，美匯指數報106.54；港匯弱見7.8429；離岸人民幣(CNH)報6.7882；美元兌日圓低至134.96；歐元見1.0183，英鎊報1.2049。金價靠穩，至1,765美元水平。布油穩企93.1美元，紐油跌至87.52美元。比特幣跌2.5%至2.34萬美元。道指期貨跌39點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水25點。

●聯儲局議息紀要指，官員認為可能有必要地收緊貨幣政策，預期加息周期將會持續，但加息步伐相信將在某個時候放緩，主要視乎經濟數據表現。

●美國能源情報署(EIA)公布，上周原油庫存意外地大幅減少705.6萬桶，市場原先預期增加80萬桶。

●國際油價周三上漲，紐約9月期油收報每桶88.11美元，升1.58美元或1.83%；布蘭特10月期油收報每桶93.65美元，升1.31美元或1.42%。

●紐約12月期金收報每安士1,776.7美元，跌0.7%。

●港股ADR指數全日微升，按比例計算，收報19,938點，升15點。

●港股夜期收報19,948點，升42點。

●歐洲股市周三受挫，英國富時100指數收報7,515點，跌20點或0.27%；法國CAC指數收報6,528點，跌64點或0.97%；德國DAX指數收報13,626點，跌283點或2.04%。

●英國敦促G7限制對中國科技出口。

●IMF讚沙特經濟大反彈，料今年增長7.6%。

●外媒：Apple確定9月7日發布iPhone 14系列。

●碧桂園發盈警，預期截至2022年6月30日止半年度之核心淨利潤約45億至50億元人民幣，股東應佔淨利潤約2億至10億元人民幣。

●傳新股中國中免擬貼近招股價上限定價。