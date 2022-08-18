內地力爭2030年動力電池等關鍵技術取得重大突破

國家科學技術部等九部門印發《科技支撐碳達峰碳中和實施方案(2022—2030年)》，通過實施方案，到2025年實現重點行業和領域低碳關鍵核心技術的重大突破，支撐單位國內生產總值(GDP)二氧化碳排放，較2020年下降18%，單位GDP能源消耗比2020年下降13.5%；到2030年進一步研究突破一批碳中和前沿和顛覆性技術，形成一批具顯著影響力的低碳技術解決方案和綜合示範工程，建立更加完善的綠色低碳科技創新體系，有力支撐單位GDP二氧化碳排放比2005年下降65%以上，單位GDP能源消耗持續大幅下降。

方案又提出，力爭到2030年，動力電池、驅動電機、車用操作系統等關鍵技術取得重大突破，新能源汽車安全水平全面提升，純電動乘用車新車平均電耗大幅下降；科技支撐單位周轉量能耗強度和鐵路綜合能耗強度持續下降。

方案同時提出，加強煤炭先進、高效、低碳、靈活智能利用的基礎性、原創性、顛覆性技術研究；實現工業清潔高效用煤和煤炭清潔轉化，攻克近零排放的煤制清潔燃料和化學品技術；研發低能耗的百萬噸級二氧化碳捕集利用與封存全流程成套工藝和關鍵技術；研發重型燃氣輪機和高效燃氣發動機等關鍵裝備；研究摻氫天然氣、摻燒生物質等高效低碳工業鍋爐技術、裝備及檢測評價技術。