港股受制兩萬關　碧桂園跌近半成　騰訊力頂

港股高開69點後受制兩萬點大關，恒生指數曾倒跌過百點，暫於19,800點水平爭持。國企指數及科技指數齊偏軟，主板成交230億港元。

大型科網股個別發展，阿里巴巴跌近2%；網易跌1.4%；京東集團跌1.3%；小米集團靠穩；美團再升1.1%；騰訊績後有買盤，股價升2.6%。

碧桂園發盈警，股價跌4.7%，是表現最差藍籌。其他內房股都回吐，龍湖集團跌2.4%；華潤置地及中國海外跌近2%；碧桂園服務跌1.8%。

其他藍籌股方面，華潤啤酒績後有追捧，股價飆5.8%，是表現最佳藍籌；百威亞太亦漲2.6%。滙豐控股及香港交易所跌1.4%；昨日急升的創科實業回吐近3%。

【09:20】港股窄幅上落 騰訊飆4% 滙豐靠穩

港股開市靠穩，恒生指數升69點或0.35%，報19,991點；國企指數高開29點或0.44%，報6,784點；科技指數升11點或0.26%，報4,249點。

大型科網股個別發展，騰訊績後有追捧，股價飆4.2%報316港元；美團再升1.7%；小米集團升0.5%；京東集團跌0.1%；網易跌0.5%；阿里巴巴跌1.5%。

金融股表現牛皮，香港交易所升0.2%；滙豐控股及工商銀行靠穩；建設銀行、招商銀行及友邦保險升0.3%至0.4%；中國平安跌0.5%。