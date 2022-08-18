【高盛推介】騰訊業績後急彈　資金積極兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨(17日)收市後公布今年第二季業績，期內收入1,340億人民幣，按年跌3%，遜預期；但經調整純利達281億元人民幣，按年跌17%，稍勝預期，有評論指或反映騰訊「降本增效」的戰略初現成果。騰訊指出，未來將聚焦於提升業務效率，並增加新的收入來源。

騰訊昨微升約0.1%，今(18日)早市業績後發力急升，最高見316港元，突破半個月高位。最新報311元，升約2.6%。

觀察個股輪證資金流向，近期資金積極吸納好倉，本周一(15日)至周三(17日)皆錄得資金流入，合共約4,970萬元。淡倉於本周二(16日)及本周三共錄得約1,240萬元資金流入。

觀察港股通資金流向，昨日北水轉向沽出騰訊，錄得約3.9億元資金淨賣出

騰訊發力升至半個月高位，看好的投資者可留意轉倉策略，例如昨日買入貼價騰訊購22656 的投資者，可以轉倉買入價外認購證，既套現資金獲利，也保持看好的長倉部署。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。