【高盛推介】騰訊業績後急彈 資金積極兩邊部署
2022年08月18日 10:27
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨(17日)收市後公布今年第二季業績，期內收入1,340億人民幣，按年跌3%，遜預期；但經調整純利達281億元人民幣，按年跌17%，稍勝預期，有評論指或反映騰訊「降本增效」的戰略初現成果。騰訊指出，未來將聚焦於提升業務效率，並增加新的收入來源。
騰訊昨微升約0.1%，今(18日)早市業績後發力急升，最高見316港元，突破半個月高位。最新報311元，升約2.6%。
觀察個股輪證資金流向，近期資金積極吸納好倉，本周一(15日)至周三(17日)皆錄得資金流入，合共約4,970萬元。淡倉於本周二(16日)及本周三共錄得約1,240萬元資金流入。
觀察港股通資金流向，昨日北水轉向沽出騰訊，錄得約3.9億元資金淨賣出
騰訊發力升至半個月高位，看好的投資者可留意轉倉策略，例如昨日買入貼價騰訊購22656 的投資者，可以轉倉買入價外認購證，既套現資金獲利，也保持看好的長倉部署。
投資者如看好，牛證方面可留意屬貼牛的騰訊牛(64357)，與現價有約20元收回距離。認購證方面的高槓桿選擇可留意騰訊購(21531)。貼價選擇可留意屬行使價300至370元間、3個月期以上產品中，槓桿最高的騰訊購(22109)。
騰訊牛(64357)，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，實際槓桿12.9倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
騰訊購(21531)，行使價380元，2022年11月25日到期，實際槓桿10.5倍，高槓桿。
騰訊購(22109)，行使價368.2元，2022年12月13日到期，實際槓桿9.3倍，貼價、行使價300至379元、3個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊沽(22343)，行使價270元，2022年11月03日到期，實際槓桿9.8倍，高槓桿。
騰訊沽(22344)，行使價250.8元，2023年01月26日到期，實際槓桿6.4倍，低面值。
騰訊熊(63015)，收回價340元，行使價343元，換股比率500，實際槓桿9.2倍，近30元收回距離遠熊。
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