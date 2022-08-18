郭家耀：港股缺乏催化劑　騰訊彈力料有限

美國聯儲局公布上月議息會議紀錄，與會委員認為要繼續加息抗擊通脹，但同時表示在某個時刻減慢加息步伐是合適的。安里資產管理董事總經理郭家耀表示，議息紀錄符合市場預期，若未來加息步伐放慢，市場會比較受落。港股方面，市場似乎繼續觀望宏觀政策轉變和企業業績，在未有新的催化劑下，恒指料繼續於20,000點爭持，並在19,500至20,500點區間上落為主。