郭家耀：港股缺乏催化劑 騰訊彈力料有限
2022年08月18日 10:34
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美國聯儲局公布上月議息會議紀錄，與會委員認為要繼續加息抗擊通脹，但同時表示在某個時刻減慢加息步伐是合適的。安里資產管理董事總經理郭家耀表示，議息紀錄符合市場預期，若未來加息步伐放慢，市場會比較受落。港股方面，市場似乎繼續觀望宏觀政策轉變和企業業績，在未有新的催化劑下，恒指料繼續於20,000點爭持，並在19,500至20,500點區間上落為主。
騰訊控股(00700)上季收入按年跌3.05%，為上市後首次倒退，非國際財務報告準則(non-IFRS)經調整純利按年跌17.33%，顯著優於市場預期。郭預計，當騰訊的低基數效應逐步顯現，其業績表現將回穩，甚至出現溫和增長。惟他補充，市場對其遊戲及廣告業務前景持審慎態度，加上大股東可能在績後重啟沽售行動，騰訊股價短期或難出現大幅反彈。另一方面，騰訊否認沽售美團(03690)傳聞，郭認為可加強市場信心，預料美團股價在下周公布業績前有修復空間，但後市仍要視乎業績表現。
吉利汽車(00175)今日公布業績，郭預期未必對股價有太大刺激。不過車股料將繼續受惠國家支持，而市場亦預期下半年汽車銷售復甦，再加上吉汽有新車型推出，種種因素下，對其中線前景仍保持樂觀。