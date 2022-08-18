許繹彬：市場傳聞禾雀亂飛　只宜短炒見好即收

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股在嚴重缺乏外來資金的情況下，方向盡失，每天恒指上落波幅僅只有二百多點。儘管美股無聲無息下，道指已由今年6月的30,000點邊緣，重返34,000點以上，惟港股完全沒有跟隨，反而只在兩萬點邊緣苦苦掙扎。