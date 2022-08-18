許繹彬：市場傳聞禾雀亂飛 只宜短炒見好即收
2022年08月18日 10:36
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股在嚴重缺乏外來資金的情況下，方向盡失，每天恒指上落波幅僅只有二百多點。儘管美股無聲無息下，道指已由今年6月的30,000點邊緣，重返34,000點以上，惟港股完全沒有跟隨，反而只在兩萬點邊緣苦苦掙扎。
許指出，「傳聞」主導大市已成近期必然的事實，但全屬「短癮」或未經證實，投資者若太悶而想搭一轉「順風車」，短期內亦只是「短途車」，宜見好即收，否則會出現「有食唔食，罪大惡極」的情況。港股必須待日均成交額回復正常，才能真正主導大市上升。股王騰訊(00700)近日於300港元邊緣徘徊已久，若大市成交能逼近或超過千億，股王或可望擺脫20天線(即近310元水平)，沉睡後有望重新振作。
許續稱，大市本周二再有「傳聞」，指容許國資背景機構為部分房地產企業發行的中期票據，提供全額擔保及承銷，消息一出，令部份內房股及物管股即時「聞雞起舞」，近日遭國際評級機構調低評級的碧桂園系，股價突然吐氣揚眉，當中屬藍籌分子的碧桂園服務(06098)更一度急升超過20%；傳聞卻未經證實，部份內房物管的股價翌日未能承接氣勢，再度偏軟。
另一隻股民至愛的美團(03690)，儘管市場上有傳聞指騰訊為避免再受監控風險，或將「盡沽」持有的美團，但美團未有受傳聞影響，股價昨更反彈近5%，連同老牌傳統勁旅滙豐控股(00005)、中移(00941)及一眾內銀股作出反彈，帶動港股僅僅重返20,000點水平。