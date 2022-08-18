【高盛推介】阿里再失守90元　低位部署宜選貼價條款

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴近日低位整固，今(18日)早再失守90元大關，逼近過去兩周區間底部，最新報88.55元，跌近2%，落後科網同業。有券商指，內地雲服務市場面臨結構改變，加上最近的監管問題正創造新的受益者，料阿里將受到更多壓力。早前阿里宣布向聯交所申請並已收悉確認，將由第二上市變更為香港雙重主要上市，並預計於年底前生效。

觀察個股輪證資金流向，本周一(15日)及周二(16日)共錄得約1,480萬元資金流入好倉後，昨日獲資金轉向沽出，但牛證於昨日則繼續獲資金流入，有80萬元。

淡倉於上周四(11日)至本周二共錄得約850萬元資金流入後，昨日亦獲資金轉向沽出。

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