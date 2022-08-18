【高盛推介】阿里再失守90元 低位部署宜選貼價條款
2022年08月18日 11:23
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴近日低位整固，今(18日)早再失守90元大關，逼近過去兩周區間底部，最新報88.55元，跌近2%，落後科網同業。有券商指，內地雲服務市場面臨結構改變，加上最近的監管問題正創造新的受益者，料阿里將受到更多壓力。早前阿里宣布向聯交所申請並已收悉確認，將由第二上市變更為香港雙重主要上市，並預計於年底前生效。
觀察個股輪證資金流向，本周一(15日)及周二(16日)共錄得約1,480萬元資金流入好倉後，昨日獲資金轉向沽出，但牛證於昨日則繼續獲資金流入，有80萬元。
淡倉於上周四(11日)至本周二共錄得約850萬元資金流入後，昨日亦獲資金轉向沽出。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意低面值阿里購(17147)。熱門選擇可留意阿里購(17205)。貼價選擇可留意阿里購(15488)。牛證方面可留意屬近牛的阿里牛(65121)，與現價有約6元收回距離。
阿里購(17147)，行使價105元，2022年10月26日到期，實際槓桿8.5倍，高槓桿、低面值。
阿里購(17205)，行使價95元，2022年11月18日到期，實際槓桿6.1倍，熱門。
阿里購(15488)，行使價90.4元，2022年11月099日到期，實際槓桿5.8倍，貼價。
阿里牛(65121)，收回價83元，行使價81元，換股比率100，槓桿比率11.4倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意阿里沽(22658)。貼價選擇可留意屬行使價80元以上、2個月期以上產品中，最高槓桿的阿里沽(17851)。熊證方面可留意屬遠熊的阿里熊(64360)，與現價有約10元收回距離。
阿里沽(22658)，行使價81.83元，2022年11月25日到期，實際槓桿4.8倍，高槓桿。
阿里沽(17851)，行使價88.83元，2022年10月24日到期，實際槓桿5.4倍，貼價、行使價80元以上、2個月期以上產品中，最高槓桿。
阿里熊(64360)，收回價100元，行使價102元，換股比率100，槓桿比率6.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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