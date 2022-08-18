經絡按揭：料銀行加P息前　陸續上調新造H按封頂位

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，自7月27日一個月銀行同業拆息(HIBOR)升破1.2厘，導致H按實際按息觸及2.5厘封頂水平，近日一個月HIBOR仍然繼續攀升，今日已升至1.9厘的28個半月新高。另一方面，港美息差擴闊令資金不斷流出港元市場，金管局自5月份已多次接錢，最新8月18日的體系結餘已回落至1,255億元，因此大型銀行亦基於資金成本考量而上調H按鎖息上限，料在銀行調升P前，陸續有銀行先調升新造的H按封頂位，預備在加息時保持利潤空間。

另一方面，受年初疫情影響，根據金管局住宅按揭統計調查結果，今年首6個月新取用按揭貸款額及宗數分別按年回落14.5%及17.1%。銀行亦基於按揭業務仍未達標的情況下加大優惠，滙豐銀行更推出定息按揭計劃推攻市場份額。根據經絡早前預測，相信9月調升P機會十分高，幅度約為25點子。而滙豐銀行推出的定息按揭首年息率2.75厘較拆息封頂位或P按亦只高出25點子，而相比12個月拆息今日為3.61厘亦有一段折讓，相信對市場可謂十分吸引，將會吸引部份新造按揭客戶選用定息按揭，及料其他銀行將會推出類似按揭計劃，令定按選用比例將上升。

假設新造按揭客戶選用H按鎖息上限為2.75厘的按揭計劃，及後銀行再調升P達25點子，即前後共增加50點子。若以500萬元貸款額，供款30年，H按計劃息率為H+1.3厘計算，每月供款將增加1,324元或6.7%，壓力測試要求亦增加2,647元或5.6%。

曹提醒，加息周期間供樓開支及壓力測試要求同步增加，建議有意置業人士預留更多首期及後備資金以應對利息上升的風險，及建議以現時壓力測試基準再加2厘作計算以加強未來加息的風險管理，避免借得太盡失預算。