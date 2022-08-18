瑞銀料螞蟻會再嘗試IPO 或先A後H兩地雙重上市
2022年08月18日 13:21
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金弘毅期望港府再進一步放寬隔離政策。
早前有傳阿里巴巴(09988)旗下金融科技巨頭螞蟻集團有望重新上市，瑞銀投資銀行亞太區主管金弘毅認為，螞蟻必定會再嘗試首次公開招股(IPO)，預料最遲在明年底前便會傳出消息，無法肯定的是它最終選擇在A股或是H股上市。
他相信，面對各項不確定因素，螞蟻或選擇先在A股上市，然後再來港上市，最終兩地雙重上市的可能性更大。
愈來愈多內地A股公司來港上市，如近期的內地免稅店巨頭中國中免(01880)，反映香港市場對它們而言具吸引力，金弘毅直言，「香港仍然有好多生意做」，加上中資公司的美國預託股份(ADR)有從紐交所退市趨勢，估計部分未從香港上市的公司將選擇來港上市，將是瑞銀另一主要收入增長。
今年金融市場環境不明朗，不少企業在香港大規模融資計劃因而擱置，在金融環境改善下，相信將繼續推進計劃。
本港隔離政策相對其他西方國家嚴謹而為人詬病，金氏表示，目前防疫政策放寬至「3+4」檢疫，即3晚酒店隔離及4晚居家醫學監察，明顯對國際旅遊帶來幫助。不過，相比其他周邊地區完全免隔離政策，香港相對被削弱競爭力，尤其金融業界把香港視作地區性中心，其工作需要到其他地區作商務旅遊，「3+4」下仍存在很多不便，期望港府綜合各項因素後，能夠進一步放寬。