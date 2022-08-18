瑞銀料螞蟻會再嘗試IPO　或先A後H兩地雙重上市

他相信，面對各項不確定因素，螞蟻或選擇先在A股上市，然後再來港上市，最終兩地雙重上市的可能性更大。

今年金融市場環境不明朗，不少企業在香港大規模融資計劃因而擱置，在金融環境改善下，相信將繼續推進計劃。

本港隔離政策相對其他西方國家嚴謹而為人詬病，金氏表示，目前防疫政策放寬至「3+4」檢疫，即3晚酒店隔離及4晚居家醫學監察，明顯對國際旅遊帶來幫助。不過，相比其他周邊地區完全免隔離政策，香港相對被削弱競爭力，尤其金融業界把香港視作地區性中心，其工作需要到其他地區作商務旅遊，「3+4」下仍存在很多不便，期望港府綜合各項因素後，能夠進一步放寬。