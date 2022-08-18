東亞H按封頂息維持2.5厘不變　料下半年撥備續高企

他預計，HIBOR上升對該行香港業務有利，集團淨息差改善20點子，未來12個月料帶來17億元淨利息收入。至於本港最優惠利率(P)是否上升，將視乎拆息走勢、本港銀行體系結餘情況以及美國加息步伐，他預計下半年港銀上調P機會較高。

他又指，雖然預計下半年撥備繼續高企，但利率增長帶來的收益有望抵銷相關影響，對下半年非利息收入亦感樂觀。此外，出售旗下保險業務Blue有望於未來數月完成，為集團帶來14億元收入，將於下半年入帳。

東亞銀行聯席行政總裁李民斌表示，內地房地產困境持續，若下半年有關情況不見改善，不排除該行撥備將進一步上升。然而，內地當局已開始推出一系列政策提振内房需求，並改善發展商流動性，預期下半年內房市場低迷情況將逐漸好轉。

東亞銀行風險總監兼總經理陳淑佩表示，該行內房佔比由兩年前的41%，下降至目前約32%，未來將逐漸減少有關行業的新增貸款。