佐丹奴CEO：拒絕收購原因「很個人」 財政上無資金需要

劉國權(左)表示，無意接納股份要約的原因很個人，沒有特別原因售股。右為羅學文。

集團周一在聯交所上載的一份通函顯示，劉、陳及執董羅學文三位管理層均表示無意接納股份要約，當中羅有意按行使價為1.39元，把300萬份購股權出售，但將保留606.4萬份行使價高於1.39元的購股權，以及23.6萬股佐丹奴股份。

羅學文稱，要約人的股東同時為集團非執行董事陳世昌及鄭志剛，大家多年來工作溝通正常。

至於周大福提出的作價是否太低？羅重申，定價由要約人提出，管理層無權參與定價。獨立財務顧問的文件已提供了公司過去12個月股價表現及其他分析供股東查閱，但他引述獨立財務顧問建議指，收購價錢是不合理。

劉補充，收到全面收購要約之後，成立了獨立委員會，以評估要約。由於劉陳羅三位管理層同時身兼董事局職務，整個過程沒有參與，不便評論。他重申，管理層只是負責管理公司，並非管理股東，他們三位盡好責任把公司經營好，股東的投資策略或手段不應太上心，否則「沒辦法做好盤生意」。