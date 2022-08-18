道期偏軟　比特幣企2.3萬美元

●美匯指數報106.86；港匯見7.8439；離岸人民幣(CNH)報6.8078；美元兌日圓報135.3；歐元企1.0173，英鎊處1.2037。金價報1,763美元。布油報93.88美元，紐油報88.29美元。比特幣企2.3萬美元水平。道指期貨跌65點。

●市後關注點

20:30 美國8月6日當周持續申請失業救濟人數

20:30 美國上周首次申領失業救濟人數

22:00 美國7月成屋銷售

22:00 美國7月諮商會領先指標

-吉汽半年少賺34.8%不派息，總銷量跌2.6%。

-銀河娛樂上半年轉蝕8.5億元，不派息。

-新秀麗半年轉盈。

中國經濟：

-野村削中國今年GDP預測至2.8%。

-點心債發行創8年新高，人民幣融資市場回暖。

-義烏封城累世界盃商品生產，大批買家嚇窒取消訂單。

●加密貨幣平台Genesis傳裁員20%，叮走CEO。

●黃金：

-瑞信下調今年平均金價至每安士1,725美元。

●英國以國安為由，叫停港企收購英軟件開發公司。

●中國中免公開發售認購傳足額，孖展吹冷風。

●銀行業：

-經絡按揭：料銀行加P息前，陸續上調新造H按封頂位。

-星之谷：銀行按揭業務將進入寒冬期，轉按宗數料銳減。

-星展香港推數碼化信用卡貸款服務。

-渣打銀行新造H按封頂息率上調0.25厘。

-滙豐即日起上調H按封頂息率，推首年定息按揭計劃。

●俄羅斯料天然氣出口價倍升，對華供應增加。

●疫情相關開支增加，南韓上半年財赤擴大。

●傳證監會調查尚乘集團，去年曾搜辦公室及主席住所。

●聯儲局理事：更多女性重返職場有助紓緩通脹。