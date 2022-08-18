【產經直播】港股脆弱 跌多過升？
2022年08月18日 16:37
東網電視更多新聞短片
港股周四(18日)先升後跌，高開69點，見19,991點，已是全日最高位，之後掉頭轉跌，最多跌246點，收市報19,763點，跌158點，全日成交893億港元，港股仍然易跌難升？
騰訊(00700)績後股價做好，升逾3%，雖然業績好過預期，但以往高增長日子不再，加上大股東早前已宣布，會不時沽貨為回購股票籌集資金。股價彈力是否不宜太樂觀？另外，騰訊減持美團(03690)疑雲未消，而阿里(09988)、京東(09618)亦表現乏力，現階段科網股仍不宜沾手？
另一隻藍籌吉利汽車(00175)亦公布業績，上半年股東應佔溢利15.52億元人民幣，按年減少約35%，不派中期息，績後股價受壓，跌3%；不過吉汽旗下極星推出新型號純電跑車，加上再有國策支持消息，股份有機會重拾升勢？
內地多個地區持續高溫，重慶市氣象台繼續發布「高溫紅色預警信號」，憧憬高溫天氣利好啤酒銷售，啤酒股逆市上升。其中華潤啤酒(00291)獲摩通升目標價，股價曾抽升6%，百威亞太(01876)、青島啤酒(00168)亦齊齊升，啤酒股仲有上升空間？
內房股疲弱，其中碧桂園(02007)發盈警，預料中期淨利潤下跌達99%，股價曾挫逾5%，有貨要點部署？其他內房股又見底未？
《東網Money 18》搵嚟種子資本投資總監葉永茂同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網YouTube頻道