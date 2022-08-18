羅兵咸永道：中企在美退市反映短期未能解決審計問題

中美審計監管問題膠着，5間國企上周五宣布從美國退市，市場關注中資企業動向。會計師行羅兵咸永道全球科技、媒體及通訊(TMT)行業主管合夥人周偉然表示，這反映中美雙方在短期內仍未能解決審計問題，希望避免強行退市所帶來的衝擊，而國企掌握國家重要信息，自願退市後不再需要符合美國監管機構要求，變相有助雙方為其餘中企達成共識，惟仍需留意兩國就審計的磋商發展和變化。

上半年赴美上市的中資企業大幅減少，坊間歸咎於監管收緊，惟羅兵咸永道中國內地TMT行業主管合夥人及華中區私募股權基金業務組主管合夥人高建斌指出，中資企業赴美上市的「門沒有關」，雖然美國《外國公司問責法案》於2021年已生效，但事實上仍有企業向美提交上市申請，只要符合當地的要求也可以上市，認為上市宗數減少主要是資本市場低迷所致，相信長遠美國仍是內地科企重要上市地之一。

他又指，中美雙方仍就審計問題在協調當中，而中國證監會以放鬆的姿態與美方合作，期望能於下半年達成共識。不過，留意到在美上市的中資公司已做好準備，到港第二上市及雙重主要上市等。

周偉然亦認為，科技創新型TMT企業及中概股回歸，將繼續成為下半年資本市場的主要推動力。在多項刺激經濟增長政策的支持下，隨着內地資本市場註冊制完善，預期將在壓力中繼續逆勢增長，成為全球市場的亮點。

高建斌表示，中央早前提出的33項穩定政策，將進一步提振中國經濟復甦，並有助帶動下半年的資本市場表現，預計內地TMT企業仍將選擇內地及香港資本市場作為主要上市地。