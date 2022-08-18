聯易融科技預告半年收入及利潤下降
2022年08月18日 16:54
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聯易融科技(09959)預期，截至2022年6月30日止6六個月錄得總收入及收益介乎5.07億至5.12億元人民幣(下同)，以及經調整利潤介乎1.25億至1.3億元，而截至2021年6月30日止6個月則錄得總收入及收益約5.27億元及經調整利潤約1.52億元。
集團的整體財務業績主要受到以下因素所影響。首先，中國疫情反覆導致業務需求受影響，自2022年3月起中國主要城市多次爆發疫情，導致地區供應鏈受阻，進一步影響供應鏈融資活動。儘管2022年初需求旺盛，但集團的解決方案所處理的交易總量增長於2022年第二季有所放緩。
另外，由於集團優化產品結構，使截至2022年6月30日止6個月的毛利及毛利率有所增長，而截至2022年6月30日止6個月的總收入及收益佔集團解決方案所處理的交易總量的百分比，與截至2021年6月30日止個月相比有所下降；及截至2022年6月30日止6個月，集團提高研發以及銷售及營銷的支出，導致於同期的營運費用上升。然而，集團已着手優化組織結構並提高營運效率，藉此控制營運費用，預期將於2022年下半年開始見效。