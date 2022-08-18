聯易融科技預告半年收入及利潤下降

集團的整體財務業績主要受到以下因素所影響。首先，中國疫情反覆導致業務需求受影響，自2022年3月起中國主要城市多次爆發疫情，導致地區供應鏈受阻，進一步影響供應鏈融資活動。儘管2022年初需求旺盛，但集團的解決方案所處理的交易總量增長於2022年第二季有所放緩。

另外，由於集團優化產品結構，使截至2022年6月30日止6個月的毛利及毛利率有所增長，而截至2022年6月30日止6個月的總收入及收益佔集團解決方案所處理的交易總量的百分比，與截至2021年6月30日止個月相比有所下降；及截至2022年6月30日止6個月，集團提高研發以及銷售及營銷的支出，導致於同期的營運費用上升。然而，集團已着手優化組織結構並提高營運效率，藉此控制營運費用，預期將於2022年下半年開始見效。