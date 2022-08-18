青衣薈藍標準戶至今沽出逾97%　餘盤送置業優惠共3份

該公司物業發展部營業及市務經理陳永盟指，薈藍項目已屆現樓，除了開放現樓示範單位予準買家預約參觀外，正準備交樓工作事宜，買家有望短期內收樓。另同系的旺角Larchwood有機會月內推出。

為配合該盤最新銷售部署，利嘉閣於該區長亨商場設旗艦店，並將向項目買家送出置業優惠。由即日起至9月30日，經該行購入項目一手單位的首3名買家，即可獲贈「智能家庭娛樂組合」一套，當中包括「家庭娛樂系統」、「家用投影機」及「全屋智能家居操控套裝」，每套價值6.3萬元，名額3個，優惠總值18.9萬元。

利嘉閣地產董事陳大偉指，該行新近連環促成屋苑3宗租務成交，包括低層A10室、低層A12室及高層A10室，實用面積同為203方呎，每月租金介乎11,000至11,500元，每方呎租金高見約57元，為青衣區的私人項目呎租新高紀錄。