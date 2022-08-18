越秀地產：維持全年銷售目標1235億人幣

集團中期毛利率為21.2%，按年跌5.6個百分點，林表示，行業盈利在下滑是事實，但相信公司毛利率仍處合理水平，符合當前行業發展的態勢。公司會做好產品、控制成本，讓盈利能力保持合理水平，確保可持續發展。

截至6月底，剔除預收款後的資產負債率、淨負債率和現金短債比分別為69.4%、59.7%和1.45倍，「三道紅線」指標繼續保持「綠檔」達標。總借貸規模846億元，當中一年內到期債務佔32%；平均借貸成本較按年降34點子至 4.11%。

有別於環球步入加息周期，內地息口向下，林指出，公司外債佔總借貸規模不高，當中以固定利息債務居多，認為加息影響不大。以公司信用評級及市場流動性而言，公司的利息成本仍有下降空間。

林相信，內地在房住不炒的前提下，支持剛性、改善性住宅需求，政策會繼續放鬆，冀樓市逐步企穩回升，但是核心城市可能率先回暖。