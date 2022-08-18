越秀地產：維持全年銷售目標1235億人幣
2022年08月18日 18:32
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內地樓市低迷之際，有國企背景的越秀地產(00123)上半年合同銷售仍按年增長3.2%至489.1億元人民幣(下同)，管理層維持全年銷售目標1,235億元不變，可售資源2,146億元，目標銷售率58%。越秀股價周四(18日)跌2.42%，報9.26港元。
董事長林昭遠澄清，沒有參與任何中國恒大(03333)項目收購。倘遇到合適項目會進行收購，公司會密切關注香港的項目，對香港未來發展充滿信心，如有合適項目會投資。另針對市場上的問題資產收購，他坦言光靠自己能力有限，公司有與資產管理公司(AMC)進行研討，若有合適項目會積極爭取。
集團中期毛利率為21.2%，按年跌5.6個百分點，林表示，行業盈利在下滑是事實，但相信公司毛利率仍處合理水平，符合當前行業發展的態勢。公司會做好產品、控制成本，讓盈利能力保持合理水平，確保可持續發展。
截至6月底，剔除預收款後的資產負債率、淨負債率和現金短債比分別為69.4%、59.7%和1.45倍，「三道紅線」指標繼續保持「綠檔」達標。總借貸規模846億元，當中一年內到期債務佔32%；平均借貸成本較按年降34點子至 4.11%。
有別於環球步入加息周期，內地息口向下，林指出，公司外債佔總借貸規模不高，當中以固定利息債務居多，認為加息影響不大。以公司信用評級及市場流動性而言，公司的利息成本仍有下降空間。
林相信，內地在房住不炒的前提下，支持剛性、改善性住宅需求，政策會繼續放鬆，冀樓市逐步企穩回升，但是核心城市可能率先回暖。