平安好醫生：盈利能力無問題　未來將可達收支平衡

他指出，監管主要針對3大方面，包括病人就醫過程、醫生處方藥物過程，以及互聯網醫院執業。公司嚴格規定人工智能(AI)只提供分析服務，所有醫療診斷決定及藥物處方均由醫生作出，強調AI僅屬輔助性質，以減輕醫生的工作壓力，醫生註冊機制等，亦完全符合當局規定。另外，截至6月，旗下醫生的差錯率僅十萬分之一，遠低於一般坊間醫生。

他提到，公司以連接病人、供應商及支付方的生態圈，而作為中國平安集團旗下健康產業重要一環，與平保一直互利互惠，龐大保險客源可以接入公司，而公司的用戶亦有助集團獲客，公司及母企產品可達至交叉銷售，產品設計亦可以更貼合用戶需求。

對於公司戰略2.0轉型方面，該公司資深副總裁兼首席財務官臧珞琦指出，目前業務發展穩健，並符合預期，會繼續開拓支付意願較高的綜合金融客戶及商業客戶，重申資本市場變化受很多因素影響，股價短期波動不代表公司長期及實際價值，相信市場會愈來愈理解公司戰略發展，當成果漸見，表現將更符合實際價值。

她又指，公司早前推出股份回購計劃，相信有助支持股價，也反映公司和管理層對前景有信心，重申長期目標為吸納5,000萬至6,000萬個付費用戶，強調盈利能力無問題，未來將可達到收支平衡。