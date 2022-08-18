吉利汽車：新品牌極氪採「自營自建」對集團利潤構成影響

內地疫情對供應鏈造成重大影響，集團首席執行官淦家閱稱，內地疫情爆發後，4至5月供應鏈陷入「半停滯」狀態，集團已對重要零件供應鏈作出調整，包括與供應商達成晶片直供協議，及進行數碼化與平台化管理等。

吉汽集團董事長及極氪智慧科技首席執行官安聰慧指，未來集團會加速新能源轉型，7月新能源車銷售佔比達26%，料年底將提升至30%，明年則提高至50%以上。

他指，「極氪」首款車款「極氪001」累計交付逾3萬輛，強調每月積累訂單「遠遠高於交付數」，料產能逐步釋放後，第四季單月銷量將過萬，加上全球首款原生純電架構豪華多功能用途汽車(MPV)「極氪009」將於下半年推出，有信心達到全年交付7萬輛的目標，品牌毛利率目前約5%，未來會進一步提升。