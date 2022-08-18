【台海局勢】美國和台灣將正式磋商貿易倡議

外媒報道，美國和台灣將就雙邊貿易和經濟倡議展開正式磋商，以加深彼此的經濟聯繫，此舉可能會加劇與中國本已高度緊張的關係。

美國貿易代表辦公室周三(17日)在聲明中表示，第一輪貿易磋商定於「今年初秋」舉行，並針對6月宣布的美台21世紀貿易倡議公布了一項談判授權。該辦公室表示，磋商將涵蓋貿易便利化、監管實務、反貪腐標準、深化農業貿易和其他議題。

聲明說，貿易談判「將深化我們的貿易和投資關係，推進基於共同價值的相互貿易優先待遇，並為我們的勞工和企業促進創新和包容性經濟增長」。

另外，台灣經貿談判辦公室在聲明中說，目標是促進台美農產品貿易，協助中小企業拓展美國市場，以強化台灣的經濟實力。台灣也希望增加國際投資台灣的信心，讓台灣有更多機會吸引美國甚至全球的資金和技術。

中國周四(18日)表示「堅決反對」這倡議，外交部警告不得與台灣商簽具有主權意涵和官方性質的協定。

中國商務部發言人束珏婷表示，美方應慎重處理與台經貿關係，充分尊重中方核心利益。中方將採取一切必要措施，堅決維護主權、安全和發展利益，她在記者會上說。

鑑於美國兩大黨都不願接受美國對外簽訂自由貿易協定，美、台之間促進貿易的協議最終可能更具象徵性而非實質性。

總統拜登在5月提出印太經濟框架(IPEF) ，幾周後美國就宣布上述美台貿易倡議。印太經濟框架旨在對抗中國在該地區影響力，儘管有50多名參議員敦促拜登將台灣納入其中，但終未納入。

IPEF也遭到批評，在市場准入或降低關稅等問題上幾乎沒有提供任何細節，儘管它作為美國介入印太地區的標志而受到歡迎。