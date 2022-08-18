辣招期滿即沽離場　鰂魚涌寶峰園三房單位3年蝕62萬易手

樓市蝕讓買賣一單接一單，不少業主持貨滿3年辣招鬆綁即沽貨止蝕離場，其中鰂魚涌寶峰園三房單位以1,038萬元易手，原業主持貨3年帳面虧蝕62萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角樂嘉中心2座低層B室，實用面積約537方呎，三房間隔，原叫價728萬元，減價50萬元或約6.9%，成交價678萬元，呎價約12,626元。原業主於1995年11月以約261.8萬元購入單位，2003年層以100萬元低價轉讓，料為內部轉讓成交，若以1995年的購入價計算，單位27年升值約1.6倍。

●中原劉子峻指出，鰂魚涌寶峰園A座高層1室，實用面積約823方呎，三房間隔，以1,038萬元易手，呎價約12,612元。原業主於2019年7月以1,100萬元買入單位，持貨3年帳面虧蝕62萬元，單位貶值約6%。

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九龍區

●美聯黃家樂表示，啟德居屋啟朗苑A座中層5室，實用面積471方呎，兩房間隔，放盤約3個月，未補價第二市場成交價712萬元，呎價約15,117元。呎價料為九龍區第二市場新高，原業主於2019年4月以約350.8萬元入市，是次轉手帳面獲利361.2萬，升值逾1倍。

●美聯黃育強稱，長沙灣凱樂苑A座低層19室，實用面積約480方呎，兩房間隔，減價38萬元，未補價第二市場成交價582萬元，減幅6.1%，呎價約12,125元。原業主於2019年4月以322.98萬元購得單位，現轉手帳面獲利259.02萬元，單位升值約8成。

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新界區

●祥益袁思賢表示，屯門居屋兆禧苑C座中層1室，實用面積約363方呎，原業主有意移民，加快出售，已補價自由市場叫價由7月上旬440萬元，大幅累減68萬元，終獲區內上車客以372萬元購入，呎價約10,248元。

●美聯邱志偉稱，屯門聚康山莊1期低層A室，實用面積約428方呎，兩房間隔，區內客議價50萬元後，以550萬元承接，呎價約12,850元。原業主2009年10月以161萬元買入單位，持貨近13年帳面獲利389萬元，物業升值約2.4倍。

●祥益黃慶德指，屯門居屋龍門居12座中層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，區內綠表客認為屋苑整體感覺新淨，遂便決定於未補價第二市場以420萬元購入，呎價約7,095元。

●中原馬斯力稱，天水圍嘉湖山莊8月暫錄19宗買賣，已追平上月全月，屋苑翠湖居2座高層C室，實用面積約551方呎，三房間隔，5月開價630萬元，三度調低叫價至580萬元，外區客睇樓3星期，終以568萬元購入，呎價約10,309元，約3個月累減約9.8%。

●利嘉閣楊偉健指，元朗新元朗中心3座高層C室，實用面積約466方呎，兩房間隔，外望深圳灣景，成交價700萬元，呎價約15,021元，原業主早前開價約740萬元放售單位，見近日二手交投減少，願擴大議幅，終下調約5.4%或約40萬元成交。

●中原陳誠業表示，上水新都廣場剛錄8月首宗買賣，屋苑3座中層G室 ，實用面積約411方呎，兩房間隔，放盤時開價約550萬元，雙方議價後以530萬元獲承接，呎價約12,895元，新買家為用家。

●中原楊頌堯稱，大埔寶馬山7座高層F室，實用面積約565方呎，兩房間隔，放盤時開價約780萬元，議價後以750萬元沽出，呎價約13,274元，新買家為用家，見同類型單位少有放盤，即決定入市單位自住。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田第一城19座中層E室，實用面積約451方呎，三房間隔，叫價735萬元，放盤11日減價60萬元，以675萬元獲承接，減幅約8.2%，呎價約14,967元。原業主於2019年1月購入上址，當時作價600萬元，持貨逾3年辣招鬆綁沽售，帳面獲利75萬元，升值約13%。

●中原侯惠良指，沙田花園城8月暫錄2宗買賣，屋苑1期2座中層A室，實用面積約286方呎，兩房間隔，放盤時開價約480萬元，雙方議價後以418萬元易手，呎價約14,615元。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山海典居2座高層C室，實用面積約1,066方呎，三房間隔，原叫價1,668萬元，放盤8個月，大減248萬元或約15%，以1,420萬元獲承接，呎價約13,321元。原業主於2015年2月以1,065萬元入市，持貨7年帳面獲利355萬元，升值約33%。

●世紀21奇豐蔡蓓指出，馬鞍山迎海‧星灣御17座高層D室，實用面積約498方呎，兩房間隔，原叫價約888萬元，放盤半個月微減8元，成交價880萬元，呎價約17,671元。原業主於2015年12月購入上址，當時作價720萬元，持貨逾6年帳面獲利160萬元，單位升值約22%。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山海典居錄8月首宗二手買賣，單位為2座中層C室，實用面積約1,066方呎，套三房間隔，議價後以1,420萬元易手，呎價約13,321元，新買家為用家。

●中原柯勇表示，將軍澳峻瀅6座中層E室，實用面積約504平方呎，兩房間隔，單位座向北方，望開揚翠綠山景，最新成交價709萬元，折合實用呎價14067元。

●中原柯勇指出，原業主於2012年8月以399萬元購入上址，持貨剛剛10年，是次沽出單位帳面可獲利310萬元離場，單位期內升值78%。

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