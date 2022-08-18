新濠博亞娛樂次季錄虧損2.5億美元

第二季總收入為2.96億美元，按年及按季分別大幅下跌47.72%及37.65%，其中賭場收入2.31億美元，按年減少51.55%，按季亦下降41.3%，主要受澳門及中國內地新冠肺炎疫情實施嚴格的出入境限制拖累，令貴賓廳及中場賭桌博彩分部表現放緩。營運虧損按年擴大63.34%至2.09億美元，2021年同期蝕1.28億美元。

回顧今年上半年，該公司虧損按年擴大3.85%至4.34億美元；每股ADS虧損0.917美元。經調整物業EBITDA為4220.7萬美元，按手減少61.34%；營運虧損3.45億美元，按年增加18.64%。總收入按年大減28.95%至7.71億美元，其中賭場收入按年降31.28%至6.26億美元。

主席兼行政總裁何猷龍表示，第二季度業績因新冠肺炎疫情，以及中國內地和澳門實施嚴格出入境限制，受到嚴重影響。相對澳門面對的挑戰，公司在菲律賓和塞浦路斯的業務持續改善，營業額逐漸回復至疫情前的水平。新濠天地(馬尼拉)自3月1日起已全面開放及營運，當地業務恢復頗為迅速。國際旅客逐步回歸，預計若亞洲各地陸續取消旅遊限制，旅遊活動回復正常，屆時國際旅客量將會進一步增長。隨着新冠肺疫情相關限制放寬，塞浦路斯的營業額和利潤也有所回升。

澳門特區政府於6月完成及頒佈博彩法修訂法案，以及頒佈新博彩特許權招標指引。何氏指，經修訂的博彩法和招標指引為公司提供了明確的方向，亦為順利過渡至新特許經營權奠定了基礎。

另外，他提到，新濠影滙二期的建設工程進展順利，將密切監察市場情況，以決定合適的開幕時間，目前預期於2023年第2季度起分階段開業。塞浦路斯方面，City of Dreams Mediterranean項目因承建商遇到若干困難而有所延誤。觀乎目前情況，視乎監管部門的審批進度，目前預計該項目將在2023年第2季初開業。然而，這仍存在變數，將繼續積極尋求方法以加快進度。