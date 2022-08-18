新盤UPDATES：新界大型項目銷情理想推高月內交投
2022年08月18日 21:00
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新界區新盤銷情熾熱，推高月內一手交投量，新盤市場氣氛向好之際，豪宅新盤亦蠢蠢欲動。當中，赤柱有豪宅盤公布命名，另啟德區的新盤餘貨亦加快推售部署。
●屯門兆康NOVO LAND第1B期三房售1285萬元 創標準分層戶新高
新地(00016)副董事總經理雷霆表示，旗下屯門兆康NOVO LAND第1B期，周四首輪銷情延續第1A期的火熱情況，180伙單位「一件不留」全數沽清，現場所見向隅客眾多，故已即晚加推400伙，折實平均呎價14,429元，撇除景觀及樓層因素後屬原價加推，將加快銷售步伐，於周日發售383伙。
新地代理總經理陳漢麟稱，項目最新以招標形式沽出2伙，包括2座22樓A1室，實用面積788方呎，三房連多用途房間隔，成交價1,285萬元，呎價約16,307元，成交價創標準分層戶新高。
●赤柱ONE STANLEY部署明年第二季推售
建灝地產旗下位於赤柱黃麻角道128號的項目，周四(18日)命名為ONE STANLEY。該集團投資及銷售部董事鄭智榮表示，項目提供超過80伙，涵蓋分層單位及洋房，定位為超級豪宅，部署於2023年第二季以現樓形式推出。
鄭氏續指，該盤尚未正式定價，但會參考港島南豪宅的價格，呎價約5至8萬元。由於港島區獨立屋的供應短缺，故相信項目的銷情未會受疫情及尚未通關等負面因素影響。樓盤預計關鍵日期為2023年3月31日。戶型分布上，六成屬分層單位，四成屬獨立屋，當中獨立屋戶戶向海。
●啟德THE HENLEY II下周一賣10伙三房戶
市區新盤推售攻勢持續，恒基地產(00012)旗下已屆現樓的啟德THE HENLEY II上載最新銷售安排，落實下周一(22日)起招標發售10伙，全屬實用面積888方呎的三房連工作間單位。招標期由8月22日至12月6日。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，同系的THE HENLEY I亦將於周六(20日)發售32伙，當中2座的E室，實用面積達696方呎，屬三房連儲物房的戶型，睡房設弧形落地玻璃幕牆，而主人睡房亦設工作平台。
●啟德尚‧珒溋周日招標發售頂層複式戶
發展商加快推售特色戶，龍湖集團(00960)旗下的啟德尚‧珒溋，新近上載最新銷售安排，落實本周日(21日)以招標形式發售推售頂層複式連天台戶。該單位為第1座39及40樓B室，實用面積1,293方呎，下層為客飯廳，連接57方呎平台，內設樓梯通往上層的4個睡房，天台面積約433方呎。招標期為當日上午9時至10時。
●啟德維港1號累沽582伙
啟德新盤陸續落成入伙，中國海外發展(00688)位於啟德的維港1號，早前已獲批入伙紙，今(18日)進行亮燈。中國海外地產董事總經理游偉光稱，該盤至今已累售582伙，套現逾66.8億元，預料是啟德區Park Peninsula地段中首個落成及入伙的項目。
資料顯示，維港1號由2座高座大樓及1座低座大樓組成，合共提供1,059伙，戶型涵蓋開放式至四房。
●青衣薈藍累沽281伙 吸金約13億元
宏安地產(01243)旗下的青衣薈藍已屆現樓，該公司執行董事程德韻表示，該盤截至今(18日)已售出281伙，當中標準戶已售出超過97%，全盤套現約13.84億港元。
該公司物業發展部營業及市務經理陳永盟指，薈藍項目已屆現樓，除了開放現樓示範單位予準買家預約參觀外，正準備交樓工作事宜，買家有望短期內收樓。另同系的旺角Larchwood有機會月內推出。
●元朗站The YOHO Hub三房售1,097萬元
新鴻基地產(00016)旗下港鐵元朗站上蓋The YOHO Hub，錄得本月首宗成交，最新沽出第1座7樓C室，實用面積536方呎，三房間隔，以1,097.04萬元成交，呎價約20,467元。
●旺角利奧坊‧壹隅一房交易告吹
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，錄得1宗交易告吹。該盤的2座18樓B室，實用面積328方呎，一房連儲物室間隔，原本於本月10日以約845.3萬元成交，呎價約 元，惟交易已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。