新盤UPDATES：新界大型項目銷情理想推高月內交投

新界區新盤銷情熾熱，推高月內一手交投量，新盤市場氣氛向好之際，豪宅新盤亦蠢蠢欲動。當中，赤柱有豪宅盤公布命名，另啟德區的新盤餘貨亦加快推售部署。

●屯門兆康NOVO LAND第1B期三房售1285萬元 創標準分層戶新高

新地代理總經理陳漢麟稱，項目最新以招標形式沽出2伙，包括2座22樓A1室，實用面積788方呎，三房連多用途房間隔，成交價1,285萬元，呎價約16,307元，成交價創標準分層戶新高。

●赤柱ONE STANLEY部署明年第二季推售

建灝地產旗下位於赤柱黃麻角道128號的項目，周四(18日)命名為ONE STANLEY。該集團投資及銷售部董事鄭智榮表示，項目提供超過80伙，涵蓋分層單位及洋房，定位為超級豪宅，部署於2023年第二季以現樓形式推出。

鄭氏續指，該盤尚未正式定價，但會參考港島南豪宅的價格，呎價約5至8萬元。由於港島區獨立屋的供應短缺，故相信項目的銷情未會受疫情及尚未通關等負面因素影響。樓盤預計關鍵日期為2023年3月31日。戶型分布上，六成屬分層單位，四成屬獨立屋，當中獨立屋戶戶向海。

●啟德THE HENLEY II下周一賣10伙三房戶

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，同系的THE HENLEY I亦將於周六(20日)發售32伙，當中2座的E室，實用面積達696方呎，屬三房連儲物房的戶型，睡房設弧形落地玻璃幕牆，而主人睡房亦設工作平台。

●啟德尚‧珒溋周日招標發售頂層複式戶

●啟德維港1號累沽582伙

資料顯示，維港1號由2座高座大樓及1座低座大樓組成，合共提供1,059伙，戶型涵蓋開放式至四房。

●青衣薈藍累沽281伙 吸金約13億元

該公司物業發展部營業及市務經理陳永盟指，薈藍項目已屆現樓，除了開放現樓示範單位予準買家預約參觀外，正準備交樓工作事宜，買家有望短期內收樓。另同系的旺角Larchwood有機會月內推出。

●元朗站The YOHO Hub三房售1,097萬元

●旺角利奧坊‧壹隅一房交易告吹