【心急套現離港】移民盤愈劈愈低　最慘要蝕...

二手市場氣氛持續回落，移民盤業主心急套現離港，成交價愈劈愈低。長沙灣宇晴軒兩房單位樓價跌穿「8球」，售價僅760萬元，屬同類型單位半年新低，原業主持貨約3年帳蝕48萬元。荃灣麗城花園套四房戶，減價逾百萬元沽，成交價956萬元，不足一年跌價逾10%。

宇晴軒今年已錄至少4宗帳蝕買賣。香港置業曾家輝表示，屋苑3座中層A室，實用面積約441方呎，望園景，以約830萬元放盤約兩個月，由於原業主移民急讓，減價70萬元獲外區客購入，呎價約17,234元。資料顯示，單位於2019年5月以約808萬元購入，辣招鬆綁即蝕讓套現。

中原劉子峻透露，鰂魚涌寶峰園A座高層1室，實用面積約823方呎，三房間隔，開價1,100萬元，原業主移民賣樓，減至1,038萬元沽出，呎價約12,612元。原業主於2019年7月以1,100萬元買入，持貨約3年帳蝕62萬元。

大型屋苑亦錄移民盤成交。該行余俊文稱，麗城花園3期7座中層F室，實用面積約742方呎，擁全海景，原業主移民，以1,060萬元放售單位，放盤約兩個月，早前已降價至1,010萬元，見有「實客」再減54萬元沽貨，呎價約12,884元。同類型單位去年9月做價達約1,090萬元。

祥益袁思賢指，屯門居屋兆禧苑C座中層1室，實用面積約363方呎，原業主有意移民，加快出貨，7月上旬於已補價自由市場叫價440萬元放售，累減68萬元，獲區內上車客以372萬元購入，減幅約15.5%，呎價約10,248元。

加息陰霾下，市場續出現蝕讓沽樓情況。中原溫明峯稱，馬灣珀麗灣8月僅錄兩宗買賣，包括19座中層A室，實用面積約552方呎，5月開價735萬元，減價90萬元，以645萬元沽出，呎價約11,685元。原業主收租逾3年，近日因擔心後市而沽貨，帳面蝕55萬元，單位貶值約8%。

部分換樓客都要損手，天置物業陳潤榮表示，元朗洪水橋尚城5座低層C室，實用面積約757方呎，開價約800萬元，近日減至751萬元成交，呎價約9,921元。成交呎價料屬去年4月後新低。據悉，原業主於2019年以約730萬元買入，因換樓沽貨，帳面僅賺約21萬元，料蝕使費離場。香港置業劉浩勤又指，將軍澳昨錄至少25宗減價放盤，有新都城單位減價近12%求售。

【蝕讓比率近12年半新高】

本港樓市受多項不利因素夾擊，蝕讓成交個案上升。據代理行數據，今年7月全港1,607宗已知上手購入價的二手私人住宅買賣登記中，帳面錄得虧損有105宗，佔比例按月增至約6.5%，為近12年半的按月新高，而平手離場個案有16宗，佔比亦增至約1%。

利嘉閣地產綜合土地註冊處資料，上月私人住宅買賣轉手賺幅也下跌。該行數據顯示，7月每宗私宅易手個案的平均賺幅只有約58.7%，按月大減約6.2個百分點，已連跌兩個月，並創2016年5月後的逾6年新低。

至於上月私宅帳面獲利個案共1,486宗，佔整體成交約92.5%，較6月回落約0.7個百分點，也是近12年半新低。該行研究部主管陳海潮表示，大量新盤以低價搶佔二手市場購買力，加上疫情反覆向上，息口趨升，以及二手市場出現急走蝕讓的移民盤，均令二手市場增添壓力。