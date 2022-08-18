【產經評論】加息周期快殺到　港樓市陰霾滿布

隨着美國聯儲局接連加息，香港銀行同業拆息(HIBOR)續升，周四(18日)終有兩家大型銀行宣布因應市場變化，上調以HIBOR利率為計算基礎的按揭計劃(H按)封頂息，個別更推出首年定息按揭搶客。所謂「春江水暖鴨先知」，大銀行的舉動在預示香港快將啟動加息周期。在經濟衰退下，利率成本反而看漲，將無可避免打擊投資氣氛，樓市亦無例外。當下嚴格的防疫政策促使外資求去，且時值回歸以來最大型的移民潮，樓市本已陰霾滿布，港府再不着手「撤辣」，只會白白錯失「穩經濟」的契機，後患無窮。

如今市場對於年底前香港上調最優惠利率(P息)基本上已有共識。港府專家亦承認，香港加息必然會禍及樓市，皆因市民按揭供款增加，亦可能對資產價格造成影響。按港府的預算，按息每增加一厘，供樓人士每月供款將增加約14%。這個趨勢，誠然不利投資與消費。

樓價受加息因素困擾，已從去年第三季高位反覆回落，且有加速下滑之勢。若以為如今讓政府出手為樓市「減辣」，是向市場發出「托市」、樓價「只升不跌」的訊息這般簡單，顯然是嚴重低估了當前香港經濟所面對的困境。

事實上，目前香港樓市所面對的風險，並非單純的經濟周期或貨幣政策因素所使然，更多還包括防疫政策和地緣政治風險的累積。中、港兩地經濟通關主導權不在香港，而在長期缺少內地的人流與物流下，香港經濟本就難以復原。中美博弈更令香港面對前所未有的地緣政治風險，外資企業將地區總部轉移至其他亞洲城市，除了考慮到防疫政策因素外，規避美國的金融制裁風險顯然也是考量之一。此外，不少中產或以上的港人劈價沽樓移民，二手樓市的慘況已是最好說明。

眾所周知，香港經濟向來非金融即地產，眼下股市一潭死水，樓市穩定非但關係到金融系統性風險，還影響建築、建材、家品電器、物業管理、法律服務等多個行業需求，涉及的是百業民生。若港府繼續放任樓價下行而不作為，企業少了資金流轉渠道，發展商亦會對展開新項目持審慎態度，猶如向疲弱經濟多踩一腳，也不見得有利政府建屋進度。

刻下港府研究為樓市有序減辣或撤辣，更大的作用在於「穩經濟」，對抗世界經濟逆風。環顧全球，歐美通脹高企，中美博弈下國際供應鏈持續大洗牌，俄烏戰爭下能源危機無法解決，通脹易升難跌已是不爭的事實，全球今個加息周期好可能遠比市場預期的長。

說到底，香港樓市目前並不存在投資過熱，「辣招」本就應適時退場。更何況如今樓市搖搖欲墜，經濟風險不斷上升。無可否認，香港的樓市政策，應以滿足本地人安居為先。但若然經濟不景氣、資產價格大跌，港人失業，企業倒閉，三餐不繼，誰願供樓置業，又如何能實現政策目標？

明乎此，港府檢視樓市辣招得從「穩」字出發，即穩定資產價格預期，穩經濟，確保市場有序運作。繼續忠言逆耳、無所作為；抑或從善如流、果斷應急，當看現屆政府管治能力。