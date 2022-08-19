東方日報B1：供樓開支飆　港銀掀加息潮

港元拆息(HIBOR)近日攀升，與樓按相關的一個月期拆息昨報1.9厘，持續高過「H按封頂息」，限制銀行賺錢的水位。早前已有不少中小銀行上調封頂息，周四城中兩大銀行滙豐及渣打相繼調高新做H按按息上限，加幅為0.25厘，實際利率均由原本2.5厘加至2.75厘，相信是為下月加最優惠利率(P)鋪路。

滙豐銀行周四起調整H按封頂息率，由P-2.5厘增至P-2.25厘，用「細P」5厘計，適用於新申請客戶。渣打銀行則由下星期三起，調整香港銀行同業拆息為基準的新做按揭貸款利率，封頂息率由P-2.75厘，調整至P-2.5厘。渣打用「大P」，以5.25厘計。

以H按實際按息為H+1.3厘計，息率本應為3.2厘，惟受限於封頂息(之前為2.5厘)，換言之，拆息上升令銀行由原本賺1.3厘削減至僅賺0.6厘，賺少了0.7厘息。如今在調整封頂息後，銀行可賺0.85厘，未計給予按揭客戶的優惠回贈。

過往的加息周期開始之前，各銀行都會先上調封頂息和調整按揭回贈，為加P息「熱身」。據悉，目前市場上其他銀行，包括交銀國際、中信、星展及華僑永亨銀行，都已先後上調H按封頂息。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，調整僅影響新按揭申請人，以還款期30年計，每100萬元貸款額對比現時目前封頂息率2.5厘，每月還款額將增加131元，而壓測收入要求提高263元。由於以往的封頂息為2.5厘，他預料這次調整將重創轉按市場，預計轉按宗數將因而逐步減少四至五成，以轉按宗數佔整體按揭宗數約四分之一計，料整體按揭宗數將下跌最少一成，加上近期二手樓交投淡靜，相信本港銀行按揭業務將會進入寒冬期。

基於龍頭銀行調整息率具指標性，預料其他銀行亦會相繼跟隨上調新做H按之封頂息率。中原按揭董事總經理王美鳳指出，現時P息已幾近具備上調條件，尤其當一個月拆息邁向兩厘及銀行結餘持續縮減至朝向千億元或以下水平，相信P息最快於第三季內上調。

由於銀行一般不會單邊加P而會上調存貸息率，大型銀行亦要顧及上調存息帶來的成本壓力，故此實際加P時間視乎銀行衡量資金成本而定。

同一時間，滙豐推出首年定息按揭計劃，客戶可選擇在固定利率貸款期內每月以預定金額還款。由即日起至今年10月15日，新按揭貸款客戶亦可申請定息按揭計劃，客戶需要在今年12月15日或之前提取貸款。定息按揭計劃的第一年固定按揭息率為2.75厘，定息期完結後，按揭利率將以HIBOR為基準，並設封頂息。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明相信，9月加P機會十分高，幅度約為1/4厘。關於滙豐銀行推出的定息按揭首年息率2.75厘比拆息封頂位或P按亦只高出0.25厘，而相比昨日的12個月拆息3.61厘亦有一段折讓，相信對市場十分吸引，將會吸引部分新做按揭客戶選用定息按揭，及料其他銀行將會推出類似按揭計劃，令定按選用比例將上升。