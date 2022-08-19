美股收市做好　思科系統急升近6%

美國就業數據勝預期，或支持聯儲局下月大幅加息，美股3大指數周四(18日)先跌後回穩。道指收報33,999點，升18點或0.06%；標指收報4,283點，升9點或0.23%；納指收報12,965點，升27點或0.21%。

美銀行政總裁莫伊尼漢表示，近期市場對經濟是否陷入衰退的辯論毫無意義，他亦不會對此進行任何揣測，能為此一錘定音的只有全國經濟研究局(NBER)。他強調，衰退只是一個詞語，目前經濟條件對最脆弱群體的衝擊才是關鍵所在。

他表示，普遍美國民眾正受困汽油價格和租金兩大負面影響，當地平均汽油價6月曾升至逾每加侖5美元，直至上周才回落至4美元以下水平。相比汽油價，莫伊尼漢更關注租金變動，因前者較為波動，目前水平亦已下降，惟租金卻穩定地不斷向上，甚至奪去部分家庭40%收入。

他又指，暫時未見消費者行為有惡化迹象，不過民眾儲蓄有所減少，很大機會由於成本上升影響，相信整體消費者經濟狀況良好，足以抵禦經濟動盪。

零售商業績仍是市場焦點，百貨公司Kohl's截至7月30日止第二財季收入按年倒退8.09%，至40.87億美元；純利按年大幅倒退62.56%至1.43億美元；經調整每股盈利1.11美元。

值得注意的是，同在本周公布業績的大型沃爾瑪和Target雖均表示承受通脹壓力，惟仍維持全年財務指引。Kohl's在消費需求減弱的前景下，大幅下調全年淨銷售指引，由「持平至1%增長」降至「5至6%倒退」，同時大縮經調整每股盈利指引上限和下限3.65美元，降至「2.8至3.2美元」，即使上季收入和盈利均勝預期，但前景艱巨，拖累其股價全日急跌7.72%，收報31.33美元。

網絡設備供應商思科系統(Cisco Systems)截至7月30日止第四財季純利按年倒退6.44%，至28.15億美元；經調整每股盈利83美仙，勝預期。行政總裁Chuck Robbins表示，整體供應鏈樽頸自上海解封以來逐漸放緩，料今季將持續改善，並預期同季收入增長達「2至4%」，勝預期，其股價全日升5.81%。