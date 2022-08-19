全城最牛！晨星看好騰訊　目標價維持741元

總部位於芝加哥的金融服務公司晨星將騰訊在香港上市的股票的目標價維持在741港元，為外媒追蹤的分析師中最高水平。晨星還稱騰訊股票「被嚴重低估」。騰訊公布的第二季業績喜憂參半。

晨星高級分析師Ivan Su在報告中寫道：「最糟糕的階段結束了。」他補充，隨着更多削減成本的舉措及經濟前景改善，「我們預計騰訊的營收和調整後盈利將從下個季度開始實現按年增長」。

晨星的看漲評級在同行中很搶眼，因此前騰訊錄得其有史以來首次營收下滑，其業績報告引發不同回應，並凸顯出中國這個全球第二大經濟體的放緩在擴大。然而，儘管業務和監管方面的不確定性揮之不去，但騰訊明確關注降低成本，減輕了外界對其前景的擔憂。

騰訊周四收漲3.1%，報312.6港元。

Su寫道，削減成本的積極成果已經在第二季浮現。他補充說，雲遷移和關閉不盈利的非核心業務等措施可能是永久性的，而縮減營銷預算和放緩招聘則是更具臨時性質的措施。

Su表示：「這應會提振因連續四個季度盈利下滑而遭打擊的投資者信心」。