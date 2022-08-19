道指升18點　金價創近3周新低

●踏入亞洲時段，美匯指數報107.49；港匯見7.843；離岸人民幣(CNH)報6.8033；美元兌日圓處135.84；歐元報1.009，英鎊報1.1934。金價處1,758.55美元。布油報96.56美元，紐油處90.73美元。比特幣跌逾2%至2.29萬美元。道指期貨變動不大。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水40點。

●薩斯城聯邦儲備銀行行長喬治(Esther George)周四(18日)稱，聯儲局將提升利率，直至通脹明顯下降。

●美國明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利(Neel Kashkari)周四表示，聯儲局繼續收緊關鍵利率可以將對經濟帶來阻礙。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報19,693點，跌70點或0.36%。

●即月恒生指數夜期收報19,709點，跌25點，低水55點，成交15,464張。

●紐約9月期油收報每桶90.5美元，升2.39美元或2.71%；布蘭特10月期油收報每桶96.59美元，升2.94美元或3.14%。

●紐約12月期金收報每安士1,771.2美元，跌5.5美元或0.31%，創近3周新低。

●英國富時100指數收報7,541點，升26點或0.35%；德國DAX指數收報13,697點，升70點或0.52%；法國CAC指數收報6,557點，升29點或0.45%。