港股倒升 ATMX向好 吉汽漲逾3%

港股由跌轉升，恒生指數一度升92點，暫高見19,856點，最新倒升80點或0.4%，報19,846點；國企指數亦升44點或0.66%，報6,744點；恒生科技指數則升21點或0.52%，報4,214點。主板成交暫逾270億港元。

科網股支持大市，阿里巴巴升1.5%，騰訊漲2.3%，美團升1%，小米升0.5%，快手漲3.4%，嗶哩嗶哩升0.2%；而京東仍跌0.1%。

金融股方面，建設銀行升0.6%，中移升0.3%，友邦保險無升跌；而滙豐控股跌0.1%，港交所微跌0.06%。

車股個別走，吉利汽車升逾3%，公司上半年收益按年升29.2%，至581.83億元人民幣。比亞迪股份則跌逾2%。

個股方面，雅生活服務遭雅居樂等減持套現，股價一度下挫逾17%，跌穿7元及配售價。

閱文擬斥最多7億人幣回購股份，股價曾漲8%，一口氣升穿30及31元關，暫高見31.45元。

新股馬來西亞食品飲料分銷商雙財莊首日掛牌，開市價0.8元，之後一度高見1.04元，較0.56元招股價高出85.7%，未計手續費每手帳賺2,400元；最新回落至0.81元，成交額逾1億元。

【09:21】港股跌逾百點 京東跌2% 兩桶油靠穩

港股向下，恒生指數低開107點或0.54%，報19,656點；國企指數低開45點或0.68%，報6,654點；恒生科技指數則低開37點或0.88%，報4,155點。主板成交暫約22.24億港元。

大型科網股普遍下跌，阿里巴巴跌0.2%，美團及小米跌1%，京東跌2%，騰訊暫無升跌，快手跌0.07%，網易挫近5%。

重磅股偏軟，友邦保險跌0.4%，港交所跌1.1%，建設銀行跌0.6%，滙豐控股及中移暫無升跌。

油價反彈，「三桶油」靠穩，中國石油股份及中國海洋石油同升0.8%，其中傳中石油擬分拆油品銷售業務上市；而中國石油化工無起跌。