名創優品承諾去日化　堂堂正正做中國品牌

名創優品指，公司為一家根植於內地、全球化發展的零售企業。在2015年底至2018年，公司處於全球化發展初期，曾聘請日本設計師三宅順也擔任首席設計師，對外宣傳為「日本設計師品牌」。在發展初期經歷錯誤的品牌定位及營銷行為，走過彎路。

公司又列出3大整改措施，當中包括去除日本設計師品牌相關元素，公司從2019年底開展推動去日化工作。此外，公司會對相關責任人嚴肅追責。另一方面，海外社交媒體帳號改由總部統一管理，決定即日起收回所有代理商自主運營的品牌社交媒體帳號，嚴格審核發布內容，做好輸出正確的中國文化及價值觀工作。

最後，名創優品表示，公司自始至終是一家中國企業，要做堂堂正正的中國品牌。公司會繼續通過創新的產品傳遞中國人追求的美好生活理念，將中國文化和潮流元素融入產品，助力國潮消費，弘揚中國文化，代表中國零售品牌在全球消費市場深耕拓展。

事實上，不少消費者一直認為名創優品予人日系的感覺，目前在內地和海外市場之中，以為名創優品是日本品牌的顧客，仍大有人在。此外，不少人仍分不清名創優品及無印良品是兩家不同的企業，市場更曾指出，名創優品是無印良品「最可怕的對手」。原因是兩者所售賣的商品極為相似。