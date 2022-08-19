美20歲大學生玩迷因股速變富豪　1個月賺逾8億元

外媒報道，陷困的零售商Bed Bath & Beyond成為新一代迷因股，1個月內癲升3.65倍。美國證券交易委員會(SEC)文件顯示，20歲大學生Jake Freeman趁今輪升勢狂賺1.1億美元(約8.58億港元)。

Freeman來自美國南加州大學應用數學和經濟學專業，在今年7月以每股不到5.5美元購入500萬股Bed Bath & Beyond股票，涉資約2,500萬美元。根據文件，他周二(16日)便沽出價值超過1.3億美元的股票。雖然他稱沒想到價格會飆升，並指對公司股票有期望，希望其能更好地構建資產負債表以釋放價值。

根據文件，Freeman透過資管公司Freeman Capital Management，獲得Bed Bath & Beyond超過6%的倉位。他認為，該公司可以進行債務重組而有所轉機。

Bed Bath & Beyond本周升幅驚人，部分原因來自GameStop主席Ryan Cohen押注的消息。不過，根據周四(18日)的證券文件，Cohen已清倉Bed Bath & Beyond。

該股周四收報18.55美元，跌近20%，在市後交易時段更大挫超過44%，報10.27美元。