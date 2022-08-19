【高盛推介】港交所見兩個月低位後反彈　資金兩方部署

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所由本周一(15日)起連跌，周四(18日)失守340港元水平，周五(19日)早上則最低見330.6元的兩個月低位後反彈。現報334.8元，升約0.1%。港交所於本周三(17日)公布中期業績，期內上半年收入及其他收益達89.37億元，按年跌18%；純利達48.36億元，按年跌26.8%。及後有券商指隨着香港銀行同業拆息上升，料為港交所第3季利息收入帶來支持。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金兩邊部署，好倉及淡倉於過去4個交易日皆錄得資金流入，分別合共約1,780萬及1,140萬元。

港交購16784，行使價375元，2022年11月4日到期，實際槓桿14.1倍，貼價、低街貨。

港交購17724，行使價388元，2022年12月21日到期，實際槓桿11.4倍，中期。

港交牛57796，收回價310元，行使價308元，換股比率500，槓桿比率12.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

港交沽18559，行使價295.8元，2022年11月18日到期，實際槓桿11.1倍，高槓桿。

港交沽21710，行使價318元，2022年12月20日到期，實際槓桿8.0倍，貼價。

港交熊61244，收回價380元，行使價382元，換股比率500，槓桿比率8.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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