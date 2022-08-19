【高盛推介】騰訊業績後反彈　小米周五業績

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股於本周三(17日)公布業績，市場反應正面，周四(18日)反彈重上310港元水平，周五(19日)早段繼續走高。早上持平開市後隨即做好，最高見320元，突破半個月高位。現報318.8元，升約2%。騰訊公布，根據股份獎勵計劃發行合共985.3萬股新股。

周五公布中期業績的小米集團，低開約1%後曾反彈。現報11.64元，無升跌。市場料小米今年中期，非國際財務報告準則經調整淨利潤介乎47.81億至58.76億元人民幣，按年跌52.6%至61.4%。市場亦關注小米未來智能手機的去庫存、相關產品毛利率等，及電動車業務監管及審批等問題。

觀察個股輪證資金流向，可見本周一(15日)至周三共錄得約4,970萬元資金流入騰訊好倉後，周四資金趁反彈轉向沽出獲利，並反手部署淡倉，本周二(16日)至周四皆錄得資金流入淡倉，合共約3,460萬元。

小米方面，則見資金兩邊部署，好倉於本周二至四皆錄得資金流入，合共約410萬元。淡倉於本周三及四共錄得約180萬元資金流入。

觀察港股通資金流向，周四北水轉向買入騰訊，錄得約4.7億元資金淨買入。

騰訊牛66305，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，實際槓桿14倍，新上市貼牛。

騰訊購21531，行使價380元，2022年11月25日到期，實際槓桿10.5倍，高槓桿。

騰訊購22109，行使價368.2元，2022年12月13日到期，實際槓桿9.1倍，貼價、行使價379元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高。

騰訊沽22343，行使價270元，2022年11月3日到期，實際槓桿10.4倍，高槓桿。

騰訊沽22344，行使價250.8元，2023年1月26日到期，實際槓桿6.6倍，低面值。

騰訊熊63015，收回價340元，行使價343元，換股比率500，實際槓桿12.1倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

小米購15757，行使價12.82元，2022年12月21日到期，實際槓桿6.4倍，貼價。

小米購17722，行使價14元，2023年2月23日到期，實際槓桿5.8倍，中期。

小米牛58123，收回價11元，行使價10.6元，換股比率50，槓桿比率10.9倍，市場上槓桿最高之一貼牛。

小米牛68531，收回價10元，行使價9.6元，換股比率50，槓桿比率5.8倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

小米沽22663，行使價10元，2022年12月19日到期，實際槓桿4.8倍，貼價、低街貨。

小米熊64362，收回價13元，行使價13.4元，換股比率10，槓桿比率6.3倍，市場上最貼價、槓桿最高熊證。

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