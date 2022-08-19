港元1個月拆息連跌2日　報1.85232厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)短息跌、長息加，其中隔夜息降至1.05厘，1星期續跌至1.55708厘；與樓按相關的1個月連跌2日，報1.85232厘；3個月則升至2.51厘。

19/08/2022

隔夜 1.05131厘

1星期 1.55708厘

2星期 1.66845厘

1個月 1.85232厘

2個月 2.15768厘

3個月 2.51691厘

6個月 3.12696厘

12個月 3.61441厘

面對拆息高企，兩大銀行滙豐銀行及渣打銀行於周四(18日)相繼公布調高新做H按按息上限，相信是為下月加最優惠利率(P)鋪路。其中滙豐即時調整H按封頂息率，由P-2.5厘增至P-2.25厘，用「細P」5厘計，適用於新申請客戶。渣打則由下星期三(24日)起，調整香港銀行同業拆息為基準的新做按揭貸款利率，封頂息率由P-2.75厘，調整至P-2.5厘。渣打用「大P」，以5.25厘計。

過往的加息周期開始之前，各銀行都會先上調封頂息和調整按揭回贈，為加P息「熱身」。據悉，目前市場上其他銀行，包括交銀國際、中信、星展及華僑永亨銀行，都已先後上調H按封頂息。