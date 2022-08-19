楊韻銳：港股留意20天線　小米業績難有驚喜

港股近期走勢疲弱，成交持續淡靜，大華繼顯(香港)策略師楊韻銳解釋，主因內地早前公布的經濟數據較預期遜色，令投資者對中資股持審慎態度。以資金流分析，部分重磅科技股充斥不明朗因素，難吸引資金再入市；至於新能源股、電動車股等政策前景較肯定的股份，雖獲市場追捧，但持倉較重的機構投資者增持空間不大，故亦難吸納新資金，再加上該些板塊在指數佔比較少，難以帶動大市上升。匯價方面，美匯指數上升，人民幣走弱，亦令港股受壓。

他認為，港股要寄望經濟數據好轉、企業上調盈利預測，以及新一輪經濟刺激政策，恒指季檢料只會對個別股份有推動作用，難以扭轉整體市場氣氛。技術走勢上，他表示可留意恒指能否突破20天線(約20,100點)，要升穿這個阻力位才可望再突破。