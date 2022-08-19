楊韻銳：港股留意20天線 小米業績難有驚喜
2022年08月19日 11:54
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港股近期走勢疲弱，成交持續淡靜，大華繼顯(香港)策略師楊韻銳解釋，主因內地早前公布的經濟數據較預期遜色，令投資者對中資股持審慎態度。以資金流分析，部分重磅科技股充斥不明朗因素，難吸引資金再入市；至於新能源股、電動車股等政策前景較肯定的股份，雖獲市場追捧，但持倉較重的機構投資者增持空間不大，故亦難吸納新資金，再加上該些板塊在指數佔比較少，難以帶動大市上升。匯價方面，美匯指數上升，人民幣走弱，亦令港股受壓。
他認為，港股要寄望經濟數據好轉、企業上調盈利預測，以及新一輪經濟刺激政策，恒指季檢料只會對個別股份有推動作用，難以扭轉整體市場氣氛。技術走勢上，他表示可留意恒指能否突破20天線(約20,100點)，要升穿這個阻力位才可望再突破。
吉利汽車(00175)上半年汽車銷量按年跌2.6%，盈利倒退約35%。楊表示，吉汽業績遠低於市場預期，主要受內地疫情及原材料成本上升拖累，但吉汽的管理層維持全年汽車銷量目標為165萬部，令市場有一定信心，惟日後股價走勢取決於每月銷售數據及推出新車款的情況，料上半年汽車股業績未如理想，可能出現倒退。楊並指，現時部分車股估值較高，投資者毋須高追，可待大市回調再考慮入場。他展望下半年起，汽車原材料鋰電池或轉為供過於求，電動車股為主要受惠者，相反傳統車股並非行業選股首選。
小米集團(01810)即將公布業績，楊預期，小米第2季收入可能按年下降兩成，核心盈利或跌68%；展望全年，手機銷量跌近半成，平均售價跌2%。他解釋，小米業績主要受到內地次季疫情嚴峻、環球經濟放緩令手機出貨量倒退，以及去年高基數效應影響，再加上來自印度的監管，以及IoT(物聯網)業務的競爭愈來愈大，都令小米的業績難有驚喜。