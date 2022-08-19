恒指季檢今出爐 快手及華潤燃氣或染藍

恒指公司將於周五(19日)收市後公布今年第二季恒生指數系列檢討結果，並將在9月5日生效。

不過，歷史經驗表明實際結果可能與此簡單基於順位的篩選存在較大出入，如快手及京東健康等在過去幾次預測中都排在前列，最終亦落空。

此外，據恒指公司在2021年3月發布的諮詢結果，恒指成分股將在2022年中前增至80隻，最終目標為100隻，目前為止，擴容速度整體比預期慢，現時恒指成分股有69隻。若恒指仍遵循2022年中達80隻目標，意味是次調整將一次過增加11隻。