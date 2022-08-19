恒指季檢今出爐 快手及華潤燃氣或染藍
2022年08月19日 12:53
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恒指公司將於周五(19日)收市後公布今年第二季恒生指數系列檢討結果，並將在9月5日生效。
中金7月中曾發表報告，該行估計快手(01024)、京東健康(06618)、翰森製藥(03692)、華潤燃氣(01193)、海爾智家(06690)、中國飛鶴(06186)、中國燃氣(00384)、金蝶國際(00268)、金斯瑞生物科技(01548)及紫金礦業(02899)等排在恒指順位前列，或成為被納入的潛在候選者，而上述測算優先考慮市值順位，再結合各行業代表性等因素綜合得出。
不過，歷史經驗表明實際結果可能與此簡單基於順位的篩選存在較大出入，如快手及京東健康等在過去幾次預測中都排在前列，最終亦落空。
此外，據恒指公司在2021年3月發布的諮詢結果，恒指成分股將在2022年中前增至80隻，最終目標為100隻，目前為止，擴容速度整體比預期慢，現時恒指成分股有69隻。若恒指仍遵循2022年中達80隻目標，意味是次調整將一次過增加11隻。
中金指出，是次調整同時涉及恒生綜合指數的半年度指數審議。由於恒生綜合指數是港股通投資的樣本空間，因此其變化將直接影響港股通可投資範圍。基於恒生綜指的調整方法，再結合需要符合納入港股通的額外標準，該行估算，此次或共有11隻股票符合納入港股通的標準，包括海昌海洋公園(02255)、渤海銀行(09668)、海螺環保(00587)、創新奇智(02121)、雲康集團(02325)、滙通達網絡(09878)、信利國際(00732)、361度(01361)、快狗打車(02246)及香港航天科技(01725)等。