二手樓價指數連跌5周　創逾1年半新低

中原城市領先指數CCL最新報175.65點，創2021年1月後的逾一年半新低，按周跌0.82%，連跌5個星期。料CCL快將跌破175點，估計將跌穿2021年175.04點及2020年174.03點兩個低位。CCL連跌5周是2021年10月後(近42周)以來首見，樓價跌勢未止，繼續向下尋底。相信短期CCL再下試170點水平，現時與2019年169.95點低位相差5.70點或3.35%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報176.53點，創127周新低(2020年3月低見176.34點)，按周跌0.93%。CCL(中小型單位)報174.74點，創127周新低(2020年3月低見174.33點)，按周跌0.92%。CCL(大型單位)報180.23點，創19周新低(2022年4月低見180.01點)，按周跌0.32%。CCL、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)三大整體指數齊跌5周，分別累跌2.98%、3.12%及2.33%。

四區方面，港島CCL_Mass報179.55點，創128周新低(2020年3月低見179.11點)，按周跌0.86%，連跌5周共3.20%。九龍CCL_Mass報167.99點，創183周新低(2019年2月低見165.65點)，按周跌1.03%，連跌3周共2.96%。新界東CCL_Mass報187.08點，創81周新低(2021年1月低見186.97點)，按周跌2.82%，跌幅200周以來最大。新界西CCL_Mass報167.01點，是近20周以來第三低，按周升0.45%，連升2周共1.03%。

以本周指數與2019年各自低位計，CCL相差5.70點或3.35%，CCL Mass相差5.67點或3.32%，CCL(中小型單位)相差5.29點或3.12%，CCL(大型單位)相差8.87點或5.17%。港島CCL_Mass相差3.46點或1.97%，九龍CCL_Mass相差2.34點或1.41%，新界東CCL_Mass相差10.82點或6.14%，新界西CCL_Mass相差12.99點或8.43%。