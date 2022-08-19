【產經直播】港股下周點部署？
2022年08月19日 16:16
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港股周五(19日)反覆靠穩，低開107點後，一度倒升134點，最終收報19,773點，升9點，成交依然淡靜，只有821億港元。恒指周五收市後公布季檢結果，大行中金預料，京東健康(06618)、快手(01024)、紫金礦業(02899)等11隻股份有機會染藍，若然大熱勝出，股民應否炒一轉？另外，下周有快手、瑞聲科技(02018)、農夫山泉(09633)等派成績表，績前可以點部署？
內地續發高溫紅色預警，南方多省逾40度，市場續關注內地缺電情況，電力股續向好，潤電(00836)及中國電力(02380)均升6%，仲追入遲唔遲？另外，煤炭股同樣省鏡，內地動力煤期貨升逾3%，利好煤炭股，兗礦(01171)及旗下兗煤澳洲(03668)分別升3%及6%，但內地多個省市受限電影響，對煤炭股影響幾大？
油股亦做好，加上有傳中石油(00857)考慮分拆油品銷售業務，股價升1%。市場估計，石油出口國組織及盟友(OPEC+)或再度減產，以及同時看好原油需求前景，揸實油股無得輸？
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