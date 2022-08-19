道期跌201點 比特幣企2.1萬美元
2022年08月19日 16:17
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●美匯指數報107.59；港匯見7.8462；離岸人民幣(CNH)報6.8224；美元兌日圓報136.65；歐元企1.0094，英鎊處1.1885。金價回落至1,753美元。布油報95.68美元，紐油報89.58美元。比特幣企2.1萬美元水平。道指期貨跌201點。
●恒生指數全日收報19,773點，升9點或0.05%；國企指數收報6,719點，升19點或0.29%；科技指數收報4,192點，跌0.33點或0.01%。主板成交821億港元。東方海外績優，收市升6.52%。https://bit.ly/3weHUQP
-里昂降中國海外宏洋目標價及評級。
-東方海外半年倍賺兼派特息。
-恒安國際中期少賺31%派息70分，料毛利率續受壓。
-名創優品承諾去日化，堂堂正正做中國品牌。
-富瑞對吉汽新能源車轉型前景樂觀，上調其目標價。
●滬綜指收跌19點，滬深兩市成交額連續第4日破萬億元，錄1.12萬億元。https://bit.ly/3Ax7VgL
中國經濟：
-工信部：內地機器人行業上半年已融資逾50億人幣。
-內地支持境內科企合規利用境外資本市場融資發展。
-亞開行預告最快明年討論停止向中國提供新貸款。
●金管局副總裁劉應彬今年11月卸任。
●經濟寒冬將至？調查：半數美企正計劃裁員，52%凍結招聘。
●美國加州乾旱葡萄失守，紅酒或加入漲價行列…
●美國前財長：內地經濟超美面臨四大挑戰。
●三星新半導體研發中心動工，投資1200億保晶片領先地位。
●銀行調高H按封頂息，分析：港樓價下半年恐跌10%。
●高通傳重返伺服器市場，挑戰英特爾。
●郭明錤：Apple Watch 8自越南出貨比率將升至70%。
●印尼擬今年對鎳出口徵稅，提升電動車供應鏈地位。
●俄羅斯成人民幣第三大境外交易市場，香港續稱冠。
●美監管機構傳調查Tesla車內鏡頭問題。
●俄羅斯星巴克以新名「Stars Coffee」恢復營業。