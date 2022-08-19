新奧能源上半年少賺17%　中期息0.64元

期內整體毛利按年下降2.1%至68.94億元，毛利率則下降5.3個百分點至11.8%，主要因為天然氣採購價格上漲，集團未有全部順價，及期內工程安裝業務因疫情和房地產不景氣導致工程安裝量下降及工程安裝成本上漲所致。

集團於期內採取降本增效措施及進一步提升營運效率，銷售及管理費用佔營業額的比率因而減少1.1個百分點至4.2%。融資成本則因匯率及利率波動輕微上升5.3%至3.2億元。受惠於國際天然氣市場價格大幅飆升及靈活調配資源的能力，集團將天然氣資源的價值作最大釋放，於期內LNG貿易財務結算錄得收益達10.79億元。由於期內美元升值及衍生金融工具錄得的公允價值虧損，因而錄得淨其他虧損7.8億元。

集團展望2022年下半年預料全球經濟將繼續受到地緣政局不穩、能源價格高企、通脹壓力攀升等因素衝擊。中國隨着高效統籌疫情防控和經濟發展工作有力有效地推進，重點區域疫情防控取得顯著成效，穩經濟政策效應亦逐步釋放。自6月開始經濟實現較快企穩回升，下半年國內經濟有望繼續保持回升勢頭。

集團將聚焦高耗能、高污染行業，大力推動天然氣替代高碳能源以擴大天然氣銷售規模。