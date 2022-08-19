政府建議大幅提高粉嶺北及古洞北共37幅住宅地發展密度

政府透過大幅提高新界新發區發展密度，以增加住宅單位供應滿足需求。據城市規劃委員會資料，土木工程拓展署向該會提交粉嶺北及古洞北共37幅地皮的地積比率放寬申請，增幅高達三成，兩區將合共提供58,439伙公私營住宅單位。

其中粉嶺北丈量約份第51約、第52約及第83約及粉嶺上水市地段共20幅地皮，佔地共逾277.61萬方呎，被劃作住宅(甲類)、(乙類)及(丙類)地皮及其他指定用途，分別位於馬適路以北馬屎埔及天平路以北，該署建議，放寬該批地皮的地積比率及建築物高度限制，令公私營房屋用地的整體地積比率分別增加30%及20%，地積比率最高達6.5倍。整體可建住用樓面共逾1,397.16萬方呎，非住用樓面逾174.91萬方呎。

同時，要求准許其中4幅屬住宅(乙類)的公營房屋用地，額外增加非住用設施，包括社會福利設施、商店及服務行業及食肆，此舉將令有關公營房屋用地的建築物高度限制放寬約4.2至30%。上述擬議計劃將提供額外3,683伙公營房屋及1,484個私營房屋單位，令整體單位供應量增至共約24,929伙。

另外，古洞北丈量約份第95約等多個地段共17幅地皮，分別佔5幅為公營房屋用地，以及12幅私宅發展地皮，分別被劃作住宅(甲類)、(乙類)及綠化地帶等，佔地共逾167.12萬方呎，同屬古洞北新發展區餘下階段發展範圍，同樣要求放寬該批地皮的地積比率及建築物高度限制，並在公營房屋用地第3層作商店及服務行業及食肆。

另外，在其中一幅私人住宅發展土地加入公共車輛總站及商店與食肆用途，地積比率最高達7.8倍。整體涉及住用樓面共逾1,941.75萬方呎，以及逾205.16萬方呎非住用樓面。上述擬議計劃將提供共約33,510伙住宅單位。

古洞北新發展區將成為粉嶺/上水新市鎮的擴展部分，餘下階段發展地盤平整及基建工程將於2024年開展，預計首批人口於2030年及2031年度遷入。