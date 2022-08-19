小米次季少賺逾八成　上半年重挫95%

單計上半年收入1,435億元，按年跌12.8%，錄得股東應佔溢利跌95.02%，至7.98億元；若以非國際財務準則計量的淨利潤則錄得49.39億元，按年跌60.1%；每股盈利0.03元，不派中期息。

集團表示，第二季經調整淨利潤中包含智能電動汽車等創新業務費用為6.11億元；季度小米全球智能手機出貨量為3,910萬部，實現出貨量按季提升。根據Canalys數據，季度小米全球智能手機出貨量排名保持第三，市佔率為13.8%，按季提升1.2個百分點。球智能手機用戶規模持續擴大，2022年6月，全球及中國的MIUI月活躍用戶數再創歷史新高。

其中，全球MIUI月活躍用戶數達到5.47億，按年增長9,310萬；中國MIUI月活躍用戶數達到1.4億，按年增長1,630萬。截至2022年6月30日，AIoT平台已連接的IoT設備(不包括智能手機、平板及筆記本電腦)數達到5.26億，按年增長40.7%。擁有5件及以上連接至集團AIoT平台的設備(不包括智能手機、平板及筆記本電腦)用戶數首次突破10百萬，達1,020萬，按年增長37%。

第二季集團的研發支出達到38億元，按年增長22.8%。2022年7月在新一代旗艦新機Xiaomi 12S Ultra上，首次發布了自研澎湃G1電池管理芯片，搭配集團前期自研的澎湃P1充電芯片，有效增強手機產品續航能力，提升用戶體驗。