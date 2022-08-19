新奧能源全年資本開支90億人幣 遇合適項目才擴大規模
2022年08月19日 18:12
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藍籌股內地燃氣分銷商新奧能源(02688)，今年上半年純利減少17.55%至31.04億元人民幣(下同)，派中期息每股0.64港元。
副主席鄭洪弢表示，在5月成功發行5.5億美元5年期綠色債券，為該企第二次發行美元綠債，主要因首次發債的資金已用盡，此次發債所得資金將持續用在綠色發展項目。
他又指，公司去年收入升41.47%至583.32億元；其中煤氣批發收入按年大增91.4%至186.96億元，成為集團最大收入增長來源。資本開支方面，維持全年80至90億元不變，上半年約花費33.42億元，未來資本開支使用將繼續保持謹慎，遇到好的項目或產品合作方擴大資開支規模。
公司天然氣零售氣量增長5.1%至130.65億立方米，天然氣零售業務收入上升31.02%至303.16億元。對於俄烏局勢對公司天然氣業務影響，鄭氏表示，集團發展以客務需求為基礎，氣源供應則主要來自內地3大國營油企中國石油化工(00386)、中國石油(00857)及中國海洋石油(00883)，已與他們簽定協議鎖定供應鏈。
他稱，該企有內地非常規氣液化天然氣(LNG)供應等優勢，故俄烏局勢變化只對公司營運造成輕微影響，包括內地進口LNG量減少，導致價格上升，惟相對國際LNG價格仍較便宜。